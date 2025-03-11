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لبنان

محمد مفقود... هل من يعرف عنه شيئاً؟

Lebanon 24
11-03-2025 | 11:39
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خرج المواطن محمد علي عباس سلامة يوم أمس، من منزله الكائن في محلة الجاموس قرب مدرسة المهدي في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفُقِدَ الإتصال به.
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لمن يعرف عنه شيئاً الرجاء الإتصال على الرقم 70910275.
 
 
 
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