محمد مفقود... هل من يعرف عنه شيئاً؟

خرج المواطن محمد علي سلامة يوم أمس، من منزله الكائن في محلة الجاموس قرب في الضاحية لبيروت، وفُقِدَ الإتصال به.

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لمن يعرف عنه شيئاً الرجاء الإتصال على الرقم 70910275.