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لبنان

بالصورة... الإفراج عن 5 أسرى لبنانيين

Lebanon 24
11-03-2025 | 11:44
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أفرج العدوّ الإسرائيليّ عن 5 أسرى لبنانيين ونقلهم إلى معبر رأس الناقورة، حيث تسلمهم الصليب الأحمر.
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