وزير الطاقة عرض مع سفراء الهند وإيطاليا وسويسرا للعلاقات

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التقى والمياه جو الصدي، سفير محمد نور رحمان شيخ، يرافقه القنصل أجاي كومارـ وتناول البحث بين البلدين.كما عرض الصدي مع سفير فابريتسيو مارتشيلي، يرافقه السكريتير لشؤون التعاون والثقافة في السفارة بيترو إينار، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.وكذلك، تمت مناقشة المشاريع الثنائية قيد التنفيذ المتعلقة بالطاقة، وخصوصا من المصادر البديلة ومعالجة مياه الصرف الصحي.واستقبل الصدي سفيرة سويسرا الدكتورة ماريون وايخلت، ترافقها مديرة الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية في كاتارينا هيبرلي، مدير مكتب الوكالة السويسرية في أندريس ديڤانتيري، المسؤولة للبرامج بما فيها ملفا المياه والصرف الصحي ميشيل جلخ.وتناول البحث العلاقة الثنائية بين وسويسرا والمشاريع التي تدعم تنفيذها في لبنان، خصوصا تلك المتعلقة بالقطاعات المعنية بها الوزارة، وفي مقدمها قطاع المياه.والتقى الصدي أيضا نائب رئيس الأركان للتجهيز طوني عبود ومدير المحروقات ريمون نصور.