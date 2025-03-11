وزير الطاقة عرض مع سفراء الهند وإيطاليا وسويسرا للعلاقات

التقى وزير الطاقة
والمياه جو الصدي، سفير الهند
محمد نور رحمان شيخ، يرافقه القنصل أجاي كومارـ وتناول البحث العلاقات
بين البلدين.
كما عرض الصدي مع سفير إيطاليا
فابريتسيو مارتشيلي، يرافقه السكريتير الأول
لشؤون التعاون والثقافة في السفارة بيترو إينار، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وكذلك، تمت مناقشة المشاريع الثنائية قيد التنفيذ المتعلقة بالطاقة، وخصوصا من المصادر البديلة ومعالجة مياه الصرف الصحي.
واستقبل الصدي سفيرة سويسرا الدكتورة ماريون وايخلت، ترافقها مديرة الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية في لبنان
كاتارينا هيبرلي، مدير مكتب الوكالة السويسرية في زحلة
أندريس ديڤانتيري، المسؤولة الوطنية
للبرامج بما فيها ملفا المياه والصرف الصحي ميشيل جلخ.
وتناول البحث العلاقة الثنائية بين لبنان
وسويسرا والمشاريع التي تدعم تنفيذها في لبنان، خصوصا تلك المتعلقة بالقطاعات المعنية بها الوزارة، وفي مقدمها قطاع المياه.
والتقى الصدي أيضا نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد
طوني عبود ومدير المحروقات العميد
ريمون نصور.