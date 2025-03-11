مسؤول في "الحزب".. هذه هوية المستهدف في غارة دير الزهراني

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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أنّه استهدف في النبطية، اليوم، حسن عز مسؤول منظومة الدفاعات الجوية في بحزب الله.وكانت مسيّرة إسرائيلية استهدفت ظهر اليوم سيارة على طريق دير الزهراني-حومين الفوقا.