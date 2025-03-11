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لبنان

مسؤول في "الحزب".. هذه هوية المستهدف في غارة دير الزهراني

Lebanon 24
11-03-2025 | 12:08
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أنّه استهدف في النبطية، اليوم، حسن عباس عز الدين مسؤول منظومة الدفاعات الجوية في وحدة بدر بحزب الله.
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وكانت مسيّرة إسرائيلية استهدفت ظهر اليوم سيارة على طريق دير الزهراني-حومين الفوقا. 
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