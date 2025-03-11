وزير الدفاع بحث مع الصمد المستجدات الأمنية في الشمال

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وتناول منسى مع كل من النواب: حاصباني، راجي السعد وسامر التوم، التطورات والأوضاع العامة في البلاد.والتقى منسى الوزيرة السابقة شريم واللواء المتقاعد قرعة واللواء المتقاعد قرعة والعميد المتقاعد ايلي منسى والعميد المتقاعد عطا في زيارة تهنئة.