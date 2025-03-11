Advertisement

لبنان

وزير الدفاع بحث مع الصمد المستجدات الأمنية في الشمال

Lebanon 24
11-03-2025 | 11:29
A-
A+
Doc-P-1331965-638773137509180278.jpg
Doc-P-1331965-638773137509180278.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد، وبحث معه في شؤون متعلقة بمؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمستجدات الأمنية، خصوصا في الشمال.
Advertisement

وتناول منسى مع كل من النواب: غسان حاصباني، راجي السعد وسامر التوم، التطورات والأوضاع العامة في البلاد.

والتقى منسى الوزيرة السابقة غادة شريم واللواء المتقاعد جورج قرعة واللواء المتقاعد نبيل قرعة والعميد المتقاعد ايلي منسى والعميد المتقاعد شارل عطا في زيارة تهنئة.
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: وزير الدفاع بحث مع نظيره الإسرائيلي المصالح المشتركة والفرص الإقليمية وأولويات المساعدة الأمنية
lebanon 24
11/03/2025 21:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: وزير الدفاع بحث مع نظيره الإسرائيلي المصالح المشتركة والفرص الإقليمية وأولويات المساعدة الأمنية
lebanon 24
11/03/2025 21:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
واس: وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيره الإيراني المستجدات الإقليمية
lebanon 24
11/03/2025 21:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الأميري: أمير قطر ناقش مع وزير خارجية روسيا أبرز المستجدات الإقليمية والدولية
lebanon 24
11/03/2025 21:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:56 | 2025-03-11
14:51 | 2025-03-11
14:12 | 2025-03-11
14:01 | 2025-03-11
13:45 | 2025-03-11
13:42 | 2025-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24