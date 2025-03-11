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لبنان

إسرائيل تفرج عن 4 لبنانيين.. وتبقي على أسر جندي في الجيش

Lebanon 24
11-03-2025 | 12:23
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أفادت مندوبة "لبنان24" أنّه تم الإفراج عن 4 أسرى لبنانيين بعد الإبقاء على أسر العسكري في الجيش زياد شبلي.
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