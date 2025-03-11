خطة وتنسيق أمني.. إليكم جديد أزمة النزوح السوري في عكار

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وتم البحث، حسب بيان صدر، "بموضوع السورين المستجدين اخيرا بعد الاحداث التي وقعت في مدن وبلدات الساحل السوري"، واستمع اللبكي "للهواجس الموجودة عندهم والامكانيات المتاحة للايواء".ووضع اللبكي "الخطة التي ستتبعها ادارة غرفة الكوارث في لمساعدة النازحين"، مؤكدا لهم ان "القوى الامنية بتنسيق كامل لمواجهة اي شيء يحصل"، طالبا منهم "ضرورة اجراء احصاء دقيق عن كل الموجودين في القرى والبلدات من اجل تأمين المساعدات لهم".واجرى خلال اللقاء ببعض الجهات المانحة لتأمين المساعدات، وقال: "سننقل هواجسنا للدولة اللبنانية والامم المتحدة.في حال بقي النازحون مدة طويلة ما يلزم تأمين مراكز جديدة للايواء لان المراكز الموجودة مكتظة"، مشددا امام الحضور على "ضرورة التماسك والتشبيك بين البلدات لاجتياز هذه المرحلة"، لافتا الى ان "الوجبات الساخنة ستصل اعتبارا من الغد لهم مقدمة من احدى المنظمات المانحة".