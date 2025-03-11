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لبنان
خطة وتنسيق أمني.. إليكم جديد أزمة النزوح السوري في عكار
Lebanon 24
11-03-2025
|
12:42
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عقد محافظ
عكار
عماد اللبكي اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء بلديات سهل
عكار
في منزل رئيس اتحادها محمد
حسين
في بلدة الحيصة، شارك فيه عدد من بلديات الدريب.
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وتم البحث، حسب بيان صدر، "بموضوع
النازحين
السورين المستجدين اخيرا بعد الاحداث التي وقعت في مدن وبلدات الساحل السوري"، واستمع اللبكي "للهواجس الموجودة عندهم والامكانيات المتاحة للايواء".
ووضع اللبكي "الخطة التي ستتبعها ادارة غرفة الكوارث في
عكار
لمساعدة النازحين"، مؤكدا لهم ان "القوى الامنية بتنسيق كامل لمواجهة اي شيء يحصل"، طالبا منهم "ضرورة اجراء احصاء دقيق عن كل الموجودين في القرى والبلدات من اجل تأمين المساعدات لهم".
واجرى خلال اللقاء
اتصالات
ببعض الجهات المانحة لتأمين المساعدات، وقال: "سننقل هواجسنا للدولة اللبنانية والامم المتحدة.
في حال بقي النازحون مدة طويلة ما يلزم تأمين مراكز جديدة للايواء لان المراكز الموجودة مكتظة"، مشددا امام الحضور على "ضرورة التماسك والتشبيك بين البلدات لاجتياز هذه المرحلة"، لافتا الى ان "الوجبات الساخنة ستصل اعتبارا من الغد لهم مقدمة من احدى المنظمات المانحة".
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