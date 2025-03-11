عمليتان لإسرائيل في الجنوب اليوم.. إليكم ما تم استهدافه

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أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، عن تنفيذ عمليتين اليوم في جنوب .فأشار في إلى أنّ طائرات سلاح الجو هاجمت في وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، في منطقة بجنوب بشكل دقيق وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية حسن عز الدين، مسؤول منظومة الدفاع الجوي في "بدر" الإقليمية التابعة لحزب الله.وفي بيان آخر، قال:" في وقت سابق اليوم تم رصد عناصر داخل كان يستخدمه في منطقة فارون جنوب حيث قامت طائرة لسلاح الجو بتوجيه من القيادة الشمالية باستهدافهم".