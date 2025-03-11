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لبنان

عمليتان لإسرائيل في الجنوب اليوم.. إليكم ما تم استهدافه

Lebanon 24
11-03-2025 | 12:50
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أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، عن تنفيذ عمليتين اليوم في جنوب لبنان.
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فأشار في البيان الأول إلى أنّ طائرات سلاح الجو هاجمت  في وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، في منطقة النبطية بجنوب لبنان بشكل دقيق وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية  حسن عباس عز الدين، مسؤول منظومة الدفاع الجوي في وحدة "بدر" الإقليمية التابعة لحزب الله.

وفي بيان آخر، قال:" في وقت سابق اليوم تم رصد عناصر داخل موقع كان يستخدمه حزب الله في منطقة فارون جنوب لبنان حيث قامت طائرة لسلاح الجو بتوجيه من القيادة الشمالية باستهدافهم".
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