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لبنان

بعد عرض أوضاع مستشفى دير القمر.. وزير الصحة التقى بخاش ونقابة اصحاب المستشفيات

Lebanon 24
11-03-2025 | 12:50
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استقبل وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، في مكتبه، في وزارة الصحة، النائب فريد البستاني، يرافقه أعضاء لجنة مستشفى "دير القمر الحكومي" المهندس كريم موسى والدكتور داني يوسف وسهيل تابت، لإبلاغ الوزير نصر الدين عن "انتهاء أعمال البناء في المستشفى وضرورة أن تتسلمه الوزارة لتقوم بتجهيزه وافتتاحه في أقرب فرصة".
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ولفت النائب البستاني في بيان أصدره إلى "تطابق وجهات النظر على أن يكون المستشفى في المرحلة الأولى مخصصا للعيادات الخارجية ولتقديم الخدمات الاسعافية الطارئة".

وشدد البستاني على أن "هذا المستشفى يعد من المشاريع الحيوية التي تخدم أهالي الجبل، وإن استكمال تجهيزه وتشغيله أولوية في الوقت الحالي"، وقال: "إن المنطقة في حاجة ماسة إلى تعزيز الخدمات الصحية ".

واعتبر أن "تشغيل مستشفى دير القمر الحكومي سيخلق فرص عمل في المنطقة وسيسهم بشكل كبير في توفير رعاية صحية أفضل للمواطنين في الجبل".

كما استقبل وزير الصحة العامة نقيب الأطباء البروفسور يوسف بخاش، الذي قدم له التهنئة، متوجها إليه باسم الأطباء بالشكر لـ"إسراعه في هذه الفترة القصيرة الفاصلة عن توليه منصبه الوزاري، إلى التوقيع على بدلات أتعاب الأطباء، مما يصب في تحقيق مصلحة المريض في شكل أولي ويعزز الثقة بين الطبيب ووزارة الصحة العامة".

وأوضح بخاش في تصريح أدلى أنه "وضع الوزير ناصر الدين في تفاصيل مشاريع عملت عليها نقابة الأطباء وقد وصل عدد منها إلى خواتيمه، وأبرزها مشروع ترشيد استخدام مشتقات الدم ونقل الدم حيث سيتم إطلاق التوصيات خلال مؤتمر الانتشار الطبي الذي ستعقده نقابة الأطباء في تموز المقبل".

ولفت نقيب الأطباء إلى "أهمية المشروع المتعلق بتحديد كيفية العمل على تحديث دفتر الرموز الطبية الذي لا يزال يفتقد حاليا إلى الكثير من الأعمال الجراحية المتطورة"، مشددا على "وجوب العمل على تحديث هذا المرجع في إطار إعادة وضع لبنان على الخريطة الصحية الإقليمية والعالمية".

ودعا بخاش وزير الصحة لـ"زيارة النقابة للاجتماع بأعضاء المجلس والتشاور في الأمور المشتركة التي تعني كلا من النقابة ووزارة الصحة العامة".

وكذلك، اجتمع ناصر الدين مع وفد من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة النقيب سليمان هارون، الذي أوضح أن "الزيارة هدفت إلى تهنئة وزير الصحة العامة، وكانت مناسبة للبحث في سبل التنسيق بين الوزارة ونقابة المستشفيات". 
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