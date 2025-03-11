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لبنان

في أجواء القطاع الغربي.. هذا ما تفعله إسرائيل!

Lebanon 24
11-03-2025 | 12:59
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يحلق الطيران الحربي والمسير الاسرائيلي على علو منخفض في أجواء القطاع الغربي.
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