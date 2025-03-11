بعد عملية تسليم الأسرى اللبنانيين.. وزير سابق يتكلم عن الضعف الإسرائيلي!

نقل عن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار قوله: "مرة أخرى تثبت الحكومة ضعفها في كما هو الحال في غزة".

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وكان قد سلّم الجيش الإسرائيلي اليوم أسرى لبنانيين، بعد أن تم أسرهم خلال الأشهر الماضية.