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لبنان

بعد عملية تسليم الأسرى اللبنانيين.. وزير سابق يتكلم عن الضعف الإسرائيلي!

Lebanon 24
11-03-2025 | 12:59
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نقل موقع معاريف عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير قوله: "مرة أخرى تثبت الحكومة ضعفها في لبنان كما هو الحال في غزة".
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وكان قد سلّم الجيش الإسرائيلي اليوم أسرى لبنانيين، بعد أن تم أسرهم خلال الأشهر الماضية.
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