سكاف يُحذر من انتقال "الحريق" الطائفي السوري إلى لبنان!

كتب النائب سكاف، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على منصة "أكس":

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"‏ ‫الحكومة اللبنانية الجديدة، يبقى الأكثر إلحاحاً وضع خطة طوارىء استباقية، سريعة، فعالة وواضحة قبل أن يزحف الاقتتال في ‫سوريا إلى لبنان".



وأشار إلى أن "أحداث ‫الساحل السوري‬، والتي أدت تداعياتها إلى عشرات الآلاف من ‫النازحين الموالين للنظام السابق إلى شمال وبقاعه، تعيدنا بالذاكرة إلى تعاطي الحكومات السابقة مع النزوح خلال‫ الحرب منذ 2011 والتي أدت إلى مئات آلاف المعارضين للنظام السابق إلى الشمال والبقاع".



وختم: "التحرك مطلوب فورا لتفادي انتقال الحريق السوري الطائفي من الملعب السوري إلى الملعب اللبناني".