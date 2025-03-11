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لبنان

سكاف يُحذر من انتقال "الحريق" الطائفي السوري إلى لبنان!

Lebanon 24
11-03-2025 | 13:05
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 كتب النائب غسان سكاف، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على منصة "أكس":
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"‏عشية اجتماع ‫الحكومة اللبنانية الجديدة، يبقى الأكثر إلحاحاً وضع خطة طوارىء استباقية، سريعة، فعالة وواضحة قبل أن يزحف الاقتتال في ‫سوريا إلى لبنان".

وأشار إلى أن "أحداث ‫الساحل السوري‬، والتي أدت تداعياتها إلى عشرات الآلاف من ‫النازحين الموالين للنظام السابق إلى شمال لبنان وبقاعه، تعيدنا بالذاكرة إلى تعاطي الحكومات السابقة مع النزوح خلال‫ الحرب السورية منذ 2011 والتي أدت إلى مئات آلاف النازحين المعارضين للنظام السابق إلى الشمال والبقاع".

وختم: "التحرك مطلوب فورا لتفادي انتقال الحريق السوري الطائفي من الملعب السوري إلى الملعب اللبناني".
 
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