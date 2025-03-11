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لبنان

دعوة من "رابطة قدامى القضاة" إلى جميع قضاة لبنان.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
11-03-2025 | 13:20
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دعت الهيئة الإدارية لرابطة قدامى القضاة، "جميع قضاة لبنان إلى مواكبة العهد الجديد بمزيد من الجدية والبت بالملفات".
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وتناولت "انطلاقة العهد الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة واستبشار اللبنانيين خيرا بمستقبل زاهر بانتظام عمل السلطات الدستورية"، مشيرة إلى أن "أولى هذه السلطات التي يعول عليها المواطنون للحفاظ على حقوقهم هي السلطة القضائية التي تعتبر المدماك الأساس في كل بنيان يشاد".

وأهابت بـ"القضاة أن يواكبوا العهد الجديد بجدية العمل، هذه الجدية قوامها الصدق والشفافية والمناقبية وعدم التلكؤ في البت بالقضايا المعروضة أمام المحاكم"، مطالبة "كل قاض بأن يضع  نصب عينيه دائما وأبدا أن دينه لبنان ومذهبه العدالة، وأن التصرف السليم من جانب القضاء هو الذي يحول فقط دون جعله مضغة في الأفواه تتقاذفها وسائل الإعلام من كل حدب وصوب".
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