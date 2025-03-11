دعوة من "رابطة قدامى القضاة" إلى جميع قضاة لبنان.. هذا ما جاء فيها

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وتناولت "انطلاقة الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة واستبشار اللبنانيين بمستقبل زاهر بانتظام عمل السلطات الدستورية"، إلى أن "أولى هذه السلطات التي يعول عليها المواطنون للحفاظ على حقوقهم هي القضائية التي تعتبر المدماك الأساس في كل بنيان يشاد".وأهابت بـ"القضاة أن يواكبوا الجديد بجدية العمل، هذه الجدية قوامها الصدق والشفافية والمناقبية وعدم التلكؤ في البت بالقضايا المعروضة المحاكم"، مطالبة "كل قاض بأن يضع نصب عينيه دائما وأبدا أن دينه ومذهبه العدالة، وأن التصرف السليم من جانب هو الذي يحول فقط دون جعله مضغة في الأفواه تتقاذفها وسائل الإعلام من كل حدب وصوب".