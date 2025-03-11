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لبنان

عن عملية تسليم الأسرى اللبنانيين.. بيان أميركي فرنسي هذه تفاصيله

Lebanon 24
11-03-2025 | 13:25
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صدر عن سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في لبنان وعن اليونيفيل بيان جاء فيه:
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"اليوم، انعقدت لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية للمرة السادسة في الناقورة، حيث استضافت اليونيفيل الاجتماع برئاسة الولايات المتحدة، وانضمت إليه فرنسا والجيش اللبناني وقوات الدفاع الإسرائيلية".  

أضاف البيان:" بحث الحضور سبل المضي قدماً في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن  1701، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 26 تشرين الثاني، 2024 ، والخطوات التالية لمعالجة القضايا العالقة بين إسرائيل ولبنان". 

ختم:" بعد الاجتماع، وبناء على طلب الولايات المتحدة، أعادت إسرائيل الى لبنان خمسة مواطنين لبنانيين كانوا محتجزين لديها. سوف تواصل اللجنة عقد اجتماعات منتظمة لتحقيق التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية".
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