عن عملية تسليم الأسرى اللبنانيين.. بيان أميركي فرنسي هذه تفاصيله

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"اليوم، انعقدت لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية للمرة السادسة في الناقورة، حيث استضافت اليونيفيل الاجتماع برئاسة الولايات المتحدة، وانضمت إليه والجيش اللبناني وقوات الدفاع الإسرائيلية".أضاف البيان:" بحث الحضور سبل المضي قدماً في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن 1701، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 26 تشرين الثاني، 2024 ، والخطوات التالية لمعالجة القضايا العالقة بين ولبنان".ختم:" بعد الاجتماع، وبناء على طلب الولايات المتحدة، أعادت الى خمسة مواطنين لبنانيين كانوا محتجزين لديها. سوف تواصل اللجنة عقد اجتماعات منتظمة لتحقيق التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية".