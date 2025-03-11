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لبنان

البزري عرض مع سفير الجزائر الاوضاع في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
11-03-2025 | 13:41
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إستقبل النائب عبد الرحمن البزري في منزله سفير الجزائر في لبنان كمال بو شامة، بحضور محمود سروجي وماجد حمتو،  وجرى البحث في الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة والعلاقات المميزة بين البلدين.
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