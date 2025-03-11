إليكم صور الأسرى الذين سلّمتهم إسرائيل للبنان

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تسلّم اليوم، نتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في الجنوب، أربعة أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة.وأعلنت رئاسة الجمهورية عبر حسابها على "أكس" أنّ الاسير الخامس سيتم تسليمه يوم غد.في السياق، حصل "لبنان24" على صور للأسرى المحررين، وهم: السيد شكر، محمد نجم، فارس، وحسين .