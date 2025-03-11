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لبنان

إليكم صور الأسرى الذين سلّمتهم إسرائيل للبنان

Lebanon 24
11-03-2025 | 13:45
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تسلّم لبنان اليوم، نتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في الجنوب، أربعة أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة.
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وأعلنت رئاسة الجمهورية عبر حسابها على "أكس" أنّ الاسير الخامس سيتم تسليمه يوم غد.

في السياق، حصل "لبنان24" على صور للأسرى المحررين، وهم: السيد احمد شكر، محمد نجم، حسين فارس، وحسين قطيش.
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