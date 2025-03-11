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لبنان

في طرابلس.. كمين محكم يطيح بأخطر مروّجي المخدرات

Lebanon 24
11-03-2025 | 14:01
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في عملية أمنية دقيقة وبعد رصد ومتابعة حثيثة تمكنت دورية من مخابرات الجيش من توقيف أحد أبرز مروّجي المخدرات في محلة جسر أبو علي ويدعى "ر.ص"، حسب مندوبة "لبنان24".
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ووفق المعلومات فإن الموقوف كان ينشط في ترويج المواد المخدرة في المنطقة حيث تم ضبطه بعد كمين محكم نفذته القوة الأمنية المختصة.

وقد جرى اقتياد الموقوف إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
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