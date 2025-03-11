Advertisement

لبنان

قذائف في سهل الفرزل.. والجيش يتحرك

Lebanon 24
11-03-2025 | 14:51
A-
A+
Doc-P-1332045-638773232499168266.png
Doc-P-1332045-638773232499168266.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عثرت دورية لفوج التدخل السادس في الجيش على قذائف قديمة العهد في سهل الفرزل.
Advertisement
 
وحسب المعلومات، تم طلب خبير متفجرات للكشف على القذائف لمعرفه اذا كان هناك امكانيه لنقلهم الى مقر عسكري أو تفجيرهم في مكانهم، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
مواضيع ذات صلة
إعلام فلسطيني: تحرك لقوات وآليات الجيش الإسرائيلي في محيط سجن عوفر استعدادا لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين
lebanon 24
12/03/2025 01:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مركبات الصليب الأحمر تتحرك باتجاه نقطة التسليم الأولى في رفح
lebanon 24
12/03/2025 01:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
موكب مشترك من الجيش واليونيفيل والصليب الأحمر اللبناني توجه نحو سهل المجيدية بعد انسحاب القوات الاسرائيلية
lebanon 24
12/03/2025 01:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تحرك طريق المطار.. مداهمات للجيش في بيروت!
lebanon 24
12/03/2025 01:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:16 | 2025-03-11
17:48 | 2025-03-11
16:50 | 2025-03-11
16:46 | 2025-03-11
16:39 | 2025-03-11
16:10 | 2025-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24