قذائف في سهل الفرزل.. والجيش يتحرك

عثرت دورية لفوج في الجيش على قذائف قديمة في سهل .

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وحسب المعلومات، تم طلب خبير متفجرات للكشف على القذائف لمعرفه اذا كان هناك امكانيه لنقلهم الى مقر عسكري أو تفجيرهم في مكانهم، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".