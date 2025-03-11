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لبنان

وزير الداخلية بحث مع عدد من النواب التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية

Lebanon 24
11-03-2025 | 15:00
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، سفير تشيكيا جيري دوليزيل، وبحث معه في العلاقات الثنائية بين البلدين.
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واستقبل القنصل العام في سفارة مصر في لبنان المستشار محمد المشد.

وبحث الحجار مع نواب "التيار الوطني الحر": ندى البستاني، أسعد درغام وغسان عطالله في آخر المستجدات وشؤون مناطقية.

كما عرض الأوضاع العامة مع النائب شربل مسعد، ثم التقى النائب جهاد الصمد وبحث معه في التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.

واستقبل الحجار الوزير السابق نقولا نحاس، كذلك محافظ بيروت القاضي مروان عبود.
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