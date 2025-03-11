وزير الداخلية بحث مع عدد من النواب التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية

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استقبل وزير والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، سفير تشيكيا جيري دوليزيل، وبحث معه في الثنائية بين البلدين.واستقبل القنصل العام في مصر في المستشار محمد المشد.وبحث الحجار مع نواب "التيار الوطني الحر": ندى البستاني، أسعد درغام وغسان عطالله في آخر المستجدات وشؤون مناطقية.كما عرض الأوضاع العامة مع النائب شربل مسعد، ثم التقى النائب جهاد الصمد وبحث معه في التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات والاختيارية.واستقبل الحجار الوزير السابق نقولا نحاس، كذلك محافظ بيروت مروان عبود.