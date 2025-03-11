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لبنان

رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي انتخبت هيئتها الادارية الجديدة

Lebanon 24
11-03-2025 | 15:13
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اعلنت "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (اللجنة الفاعلة)"، في بيان، انها "اجرت اليوم انتخابات للهيئة الإدارية استنادًا إلى دعوة، وجهتها إلى كل أعضاء الهيئة العامة منذ شهر، بحضور الخبير الانتخابي رياض عيسى في "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" والخبير النقابي الدولي الدكتور غسان صليبي، وبعد حضور  النصاب القانوني، وانسحاب مرشحين بقي عشرة منهم نجحوا بالتزكية. بعدها عقدت الهيئة الإدارية الجديدة اجتماعها الأول بحضور عيسى وصليبي وتمت الانتخابات على توزيع المهام، ففاز كل من:  نسرين شاهين رئيسًا وممثلة الرابطة تجاه الحكومة - عمر اسماعيل نائبًا للرئيس - راغدة رضوان أمينة للسر - عبد الرحمن زريقة أمينًا للصندوق - نوال حمادة محاسبة - أدريانا ذياب المسؤولة الاعلامية - جوسلين حرب مسؤولة العلاقات العامة - أمل أبي فرّاج مسؤولة الأنشطة الاجتماعية - سوسن عوّاد مسؤولة التواصل والاتصال - فاطمة الحجيري مسؤولة تنظيمية - سوسن مناصفي أمينة الشؤون الإدارية ـ هدى حاطوم مستشارة فخرية للرابطة.
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وجرت الانتخابات بحضور المجلس التنفيذي للرابطة الذي يضم مسؤولي الفروع في المحافظات الذين سيجرون أيضا قريبًا الانتخابات الفرعية".

ولفت البيان الى ان "الاستحقاق أنجزته الرابطة بعد نضال ٩ سنوات، تُوج العام الماضي بالحصول على العلم والخبر واستلام المؤسسين ادارة الرابطة في المرحلة الأولى، واستكمل اليوم بالانتخابات لتصبح أول رابطة مستقلة مُنتخبة من المتعاقدين بكافة مسمياتهم". مشيرا الى القيام "بحملات لتحصيل حقوق الأساتذة المتعاقدين بالطرق القانونية والنقابية للوصول بالمتعاقدين إلى المكانة التي يستحقونها والعيش الكريم الذي يجب على الدولة توفيره لهم".

واشارت الى  انها "وعدت المتعاقدين منذ تسع سنوات بالمكانة التي يستحقون وبتحصيل الحقوق، ووفينا بأن حصّلنا الكثير من الحقوق وبقي الأهم وهو التثبيت، وبأننا بتنا اليوم رابطة رسمية مستقلة ومُنتخبة، وبعدد منتسبين سيقارب الألف بأقل من شهرين، ونعدهم اليوم بأن تكون الرابطة لهم السند والضمان والأمان".

وباركت الرابطة "للأساتذة المتعاقدين بكافة مسمياتهم" شاكرة عيسى على "إشرافه على كل مراحل وإجراء الانتخابات" والدكتور غسان صليبي على "كل الدعم النقابي الفني واللوجستي الذي قدمه للرابطة".اعلنت "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (اللجنة الفاعلة)"، في بيان، انها "اجرت اليوم انتخابات للهيئة الإدارية استنادًا إلى دعوة، وجهتها إلى كل أعضاء الهيئة العامة منذ شهر، بحضور الخبير الانتخابي رياض عيسى في "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" والخبير النقابي الدولي الدكتور غسان صليبي، وبعد حضور  النصاب القانوني، وانسحاب مرشحين بقي عشرة منهم نجحوا بالتزكية. بعدها عقدت الهيئة الإدارية الجديدة اجتماعها الأول بحضور عيسى وصليبي وتمت الانتخابات على توزيع المهام، ففاز كل من:  نسرين شاهين رئيسًا وممثلة الرابطة تجاه الحكومة - عمر اسماعيل نائبًا للرئيس - راغدة رضوان أمينة للسر - عبد الرحمن زريقة أمينًا للصندوق - نوال حمادة محاسبة - أدريانا ذياب المسؤولة الاعلامية - جوسلين حرب مسؤولة العلاقات العامة - أمل أبي فرّاج مسؤولة الأنشطة الاجتماعية - سوسن عوّاد مسؤولة التواصل والاتصال - فاطمة الحجيري مسؤولة تنظيمية - سوسن مناصفي أمينة الشؤون الإدارية ـ هدى حاطوم مستشارة فخرية للرابطة.

وجرت الانتخابات بحضور المجلس التنفيذي للرابطة الذي يضم مسؤولي الفروع في المحافظات الذين سيجرون أيضا قريبًا الانتخابات الفرعية".

ولفت البيان الى ان "الاستحقاق أنجزته الرابطة بعد نضال ٩ سنوات، تُوج العام الماضي بالحصول على العلم والخبر واستلام المؤسسين ادارة الرابطة في المرحلة الأولى، واستكمل اليوم بالانتخابات لتصبح أول رابطة مستقلة مُنتخبة من المتعاقدين بكافة مسمياتهم". مشيرا الى القيام "بحملات لتحصيل حقوق الأساتذة المتعاقدين بالطرق القانونية والنقابية للوصول بالمتعاقدين إلى المكانة التي يستحقونها والعيش الكريم الذي يجب على الدولة توفيره لهم".

واشارت الى  انها "وعدت المتعاقدين منذ تسع سنوات بالمكانة التي يستحقون وبتحصيل الحقوق، ووفينا بأن حصّلنا الكثير من الحقوق وبقي الأهم وهو التثبيت، وبأننا بتنا اليوم رابطة رسمية مستقلة ومُنتخبة، وبعدد منتسبين سيقارب الألف بأقل من شهرين، ونعدهم اليوم بأن تكون الرابطة لهم السند والضمان والأمان".

وباركت الرابطة "للأساتذة المتعاقدين بكافة مسمياتهم" شاكرة عيسى على "إشرافه على كل مراحل وإجراء الانتخابات" والدكتور غسان صليبي على "كل الدعم النقابي الفني واللوجستي الذي قدمه للرابطة".
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