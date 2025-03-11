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لبنان

قرار صارم

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
11-03-2025 | 15:30
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أكّد مصدر أمني لـ"لبنان24" أنّ قرارا صارما قد اتخذ لناحية ضبط الامن في الشمال بعد موجة النزوح الكبيرة التي شهدتها المنطقة عقب الاحداث في الساحل السوري.
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وأشار المصدر الأمني إلى أنّ دوريات مكثفة كانت وستستمر في المناطق التي قد تشهد أي حساسيات أو تهديد أمني.

ولفت إلى أن حملات أمنية كانت قد واكبت عمليات ضبط الامن، وأسفرت عن ضبط أسلحة غير مرخص لها.

وشدّد المصدر على أن القرار حاسم، فالمؤسسات الأمنية كافة على جاهزية تامة لصدّ أي خلل أمني قد يواجه المنطقة.

في السياق، حذّر المصدر من أهمية ملاحقة المخلين بالامن، خاصة على صعيد خطورة إعادة إحياء "الخلايا النائمة" التي تعمل القوى الأمنية على صدّها عبر عمليات استباقية.
 
المصدر: لبنان24
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