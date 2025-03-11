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وأشار المصدر الأمني إلى أنّ دوريات مكثفة كانت وستستمر في المناطق التي قد تشهد أي حساسيات أو تهديد أمني.ولفت إلى أن حملات أمنية كانت قد واكبت عمليات ضبط الامن، وأسفرت عن ضبط أسلحة غير مرخص لها.وشدّد المصدر على أن القرار حاسم، فالمؤسسات الأمنية كافة على جاهزية تامة لصدّ أي خلل أمني قد يواجه المنطقة.في السياق، حذّر المصدر من أهمية ملاحقة المخلين بالامن، خاصة على صعيد خطورة إعادة إحياء "الخلايا النائمة" التي تعمل الأمنية على صدّها عبر عمليات استباقية.