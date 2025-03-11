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لبنان

بدر: ننوه بجهود الدولة لتحرير 5 أسرى لبنانيين

Lebanon 24
11-03-2025 | 17:48
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كتب النائب نبيل بدر عبر حسابه على منصة "أكس":
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"ننوه بـالجهود التي بذلتها الدولة اللبنانية عبر قنواتها الديبلوماسية والامنية لتحرير 5 أسرى لبنانيين من سجون الاحتلال. إن ما انجزته الدولة يبين قدراتها العالية في التعاطي مع كل الملفات وانها المرجع الصالح لذلك. فنحن نقدر هذا الإنجاز والى المزيد في تثبيت حكم الدولة واظهار قوتها حماية للبنان واللبنانيين".

 
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