بدر: ننوه بجهود الدولة لتحرير 5 أسرى لبنانيين

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس":

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"ننوه بـالجهود التي بذلتها عبر قنواتها الديبلوماسية والامنية لتحرير 5 أسرى لبنانيين من سجون الاحتلال. إن ما انجزته الدولة يبين قدراتها العالية في التعاطي مع كل الملفات وانها المرجع لذلك. فنحن نقدر هذا الإنجاز والى المزيد في تثبيت حكم الدولة واظهار قوتها حماية للبنان واللبنانيين".



