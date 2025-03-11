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لبنان

أعداد التلاميذ يتراجع

Lebanon 24
11-03-2025 | 18:16
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تراجعت أعداد التلامذة السوريين في المدارس الرسمية، مع عودة مئات الألوف بعد تغيير النظام في بلادهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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