اطلاق دفعة أولى من الأسرى اللبنانيين وانفراج جزئي بترتيبات أميركية بين لبنان وإسرائيل

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وكتبت" النهار": على نحو مفاجئ ينبئ بتطورات إيجابية من شأنها الاستجابة لموجبات استكمال اتفاق وقف الأعمال العدائية بين وإسرائيل، تحرّكت بقوة لافتة القناة التفاوضية بدفع واضح من الأميركية وفرنسا، وكانت ثمرتها المباشرة إطلاق خمسة أسرى لبنانيين كانوا محتجزين لديها منذ أشهر وهم، أربعة مدنيين وعنصر من "حزب الله". وبدا التطور الإيجابي هذا طليعة "تفاهم" أوسع رعته متفرع من اتفاق وقف النار، ويهدف للعودة إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة بين وإسرائيل لتسوية النزاعات الحدودية بينهما، كما لمعالجة الوضع الناشئ عن استمرار احتلال لخمس تلال جنوبية صارت بمثابة تعقيد إضافي خطير للنزاع الأصلي حول 13 نقطة بين وإسرائيل. وأرخى التطور الجديد بأجواء مريحة داخلياً، خصوصاً وأن من شأنه أن يشكل استجابة للمطالب الضاغطة المتواصلة التي تولاها رئيس الجمهورية جوزف عون وحكومة نواف سلام كما رئيس مجلس النواب من الجانب الأميركي ممارسة الضغوط اللازمة على لوقف انتهاكاتها لاتفاق وقف النار وإنهاء احتلالها للتلال الخمس والإفساح للسلطات اللبنانية في ترجمة التزاماتها بتنفيذ القرار 1701. ومع أن رحلة المفاوضات الجديدة لا تعني تجاهل ما قد تشهده من تعقيدات، فإن إطلاق الأسرى الخمسة والشروع في تشكيل مجموعات اتصال تهيئة للمفاوضات كشف أن نقلة نوعية كبيرة تولتها لمنع تفاقم الأمور مجدداً على الجبهة اللبنانية- الإسرائيلية بما يسلّح العهد والحكومة في بجرعة دعم قوية.وكتبت" الاخبار": بينما كانت «الخماسية» العربية – الدولية تستعيد نشاطها الداخلي، مُذكّرة بما يتوجّب على من خطوات تتصل بتطبيق مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار، وفقَ ما أعلن السفير المصري علاء موسى الذي قال بعد لقاء اللجنة برئيس مجلس النواب إن «القسم الأكبر من الاجتماع تمحور حول الجنوب اللبناني، مع التركيز على العمل الجدّي لتسريع انسحاب الجيش الإسرائيلي»، كانَ هناك مسار موازٍ، كشفت عنه نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس أمس، مشيرة إلى مستجدّات تتعلق بملف أسرى « ومصير الاحتلال الإسرائيليّ في النقاط الخمس»، مُعلِنة أنّه «سيتمّ الإفراج عن 5 أسرى لبنانيين لدى إسرائيل» (أُطلق أربعة منهم أمس)، وموضحة بأنه «ليس لديّ الرقم الدقيق للأسرى اللبنانيين في إسرائيل، ونعمل عبر القنوات الدبلوماسيّة للتأكد من إطلاق الأسرى الباقين».وفيما أشارت إلى أن « دونالد ترامب يرى أن السلام وتنفيذ القرارات السياسية والدبلوماسية هما الحلّ لمشكلة الحدود»، فإن أبرز ما «زلقت» به هو «إطلاق مجموعات عمل دبلوماسية ستعمل على حلّ المشكلات بين وإسرائيل كالخطّ الأزرق وغيره، وإنني متفائلة باتفاق لحلّ قضية النقاط الخمس». وكانَ لافتاً أثناء كلامها عن ترسانة إشارتها إلى أن «الاتفاق ينصّ على تدميرها جنوب الليطاني ونعمل على بناء قدرات الجيش اللبناني كي يكون الحاكم الوحيد».وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن «المفاوضات والاتصالات بشأن الجنوب بدأت منذ فترة، وقد طالب رئيس الجمهورية جوزف عون الجانب الأميركي بالضغط على في موضوع الأسرى، خصوصاً أن وافقَ على تمديد فترة الهدنة (الـ 60 يوماً) شهراً إضافياً بعد وعود أميركية بملف الأسرى، وأن عدم التجاوب الإسرائيلي وعدم وجود ضغط أميركي كافٍ سبّبا لنا إحراجاً».وأكّد عون للأميركيين أنه «إذا كانَ هناك مسار يجب أن ينطلق في ما خصّ الجبهة الجنوبية والنقاط المرتبطة بها، وهو ما يستدعي كلاماً مع وأطراف أساسية في البلد، فعلى واشنطن الضغط على للقيام بخطوة»، خصوصاً أن «كيان الاحتلال يستعجل إطلاق مسار الترسيم وفقَ الوقائع الحالية خوفاً من تبدّل الأوضاع ربطاً بما يحصل في المنطقة». وقالت المصادر إن «اجتماع لجنة الإشراف في الناقورة أمس كان مقرّراً مسبقاً وأُقرّ فيه إطلاق مسار التفاوض، بعدما أصبحَت هناك أرضية جاهزة للملفات الأخرى».ورغمَ الإيجابية التي تعاطى بها البعض مع كلام المبعوثة الأميركية، إلا أن ما أشارت إليه حول مجموعات العمل الدبلوماسية شكّل مفاجأة «غير سارّة» تستدعي، وفقَ ما تقول أوساط سياسية بارزة، التوقف عنده جدياً، لأنه «يحمِل في طياته منحى خطيراً لمسار العلاقة مع كيان الاحتلال». فالملفات التي قالت عنها أورتاغوس في ما خصّ ترسيم الحدود، هي مسألة تقنية لطالما تولّاها مسؤولون عسكريون، وكانت كل عمليات التفاوض تحصل في إطار عسكري - تقني تشرف عليه اللجان التي تولّت التفاوض نيابة عن الطرفين برعاية من والأمم المتحدة، وبالتالي الإشارة إلى هذه المجموعات الدبلوماسية يعني أن قرّرت تغيير إطار التفاوض بينَ وكيان الاحتلال، وإعطاءه طابعاً سياسياً تمهيداً لخطوة أكبر».ويبدو هذا التفسير منطقياً، إذ تحدّث عنه صراحة أمس رئيس «منظمة دعم الرهائن حول العالم» نزار زكا بشأن تفاصيل عملية الإفراج عن الأسرى اللبنانيين، معتبراً أن «ما حصل في ملف الأسرى، النية من ورائه جعل الطريق سالكة أمام أي مبادرات ومفاوضات سلام مع لبنان، وهو ما تسعى إليه الإدارة الأميركية».وكتبت" نداء الوطن": على مستوى الملف اللبناني - الإسرائيلي، اتفاق بين ولبنان على إطلاق مفاوضات الحدود بعد الضغط الأميركي، ووفق "أكسيوس"، فقد وافقت ولبنان على بدء مفاوضات لحل النزاعات الطويلة الأمد حول الحدود . ونجحت إدارة الأميركي دونالد ترامب في دفع الجانبين للجلوس إلى طاولة المفاوضات وتهدف محادثات الحدود إلى المساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار.كما تعد المحادثات اختباراً مبكراً كبيراً للعلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة الجديدة في . ومعلوم أن ثلاث عشرة نقطة متنازع عليها على طول "الخط الأزرق" كانت مصدراً للتوتر بين البلدين.وفي السياق، قال مسؤول أميركي إن إدارة ترامب تتوسط بين ولبنان منذ أسابيع في محاولة لتعزيز وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات التالية. وخلال المفاوضات، عرضت بادرة حسن نية بالإفراج عن خمسة لبنانيين أسرهم الجيش الإسرائيلي خلال القتال العام الماضي، ومن بينهم عضو في "حزب الله". وكجزء من الاتفاق بين الطرفين، سيتم إنشاء مجموعات عمل ثلاثية للتفاوض بشأن ثلاث قضايا: النزاعات الحدودية بين ولبنان؛ قضية السجناء اللبنانيين المحتجزين لدى وشروط انسحاب من خمسة مواقع متبقية في جنوب لبنان، كما قال مسؤول في البيت الأبيض.وبحسب المسؤول الأميركي ستكون مجموعات العمل بقيادة دبلوماسيين من وإسرائيل ولبنان والآمال معقودة على أن تبدأ هذه المفاوضات في وقت مبكر من الشهر المقبل.وكتبت" الديار":اوساط مواكبة للزيارة اشارت الى ان رئيس مجلس النواب بادر السفراء بالقول «وطني معاقب»، مشددا على ضرورة أن يقوم رعاة اتفاق وقف النار بكل المساعي لإلزام اسرائيل بتطبيقه، والذي حاول بعض أعضاء الخماسية التلميح إلى أنه يرتبط بموضوع انتشار الجيش اللبناني الذي لم يُنجز حتى الآن، فما كان من الا ان رد بالقول «الانتشار يجب أن يسبقه الانسحاب»، مؤكدا ان عدم استقرار الوضع في الجنوب وانسحاب العدو الإسرائيلي هو مؤشر على عدم استقرار لبنان، ومن الضروري على الدول الممثلة في اللجنة أن تعمل على حل هذا الأمر بالسرعة القصوى».وتتابع الاوساط، بالتاكيد فيما خص ملف الاعمار، بان ما فهم من سفراء الخماسية، بان هذا الموضوع مرتبط بالوضع الأمني في الجنوب وانتشار الجيش بحسب الخطة، بالتوازي مع المسار الإصلاحي الداخلي وعمل الحكومة، وهو ما يعني عمليًا، وفقا للاوساط، ربط الإعمار بموضوع نزع سلاح حزب الله، وهو ما سبق أن رفضه لأن الاتفاق واضح لجهة عدم وجود السلاح جنوبي نهر الليطاني وليس نزع سلاح المقاومة بالمفهوم العام. ولبنان يطبق الجزء المتعلق بهذا الشأن، لكن العدو هو من يخرق الاتفاق.وكانت أنجزت عملية الإفراج عن 4 أسرى لبنانيين على معبر رأس الناقورة مساء أمس على أن يفرج اليوم عن أسير خامس بعدما كان اعتقلهم الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ونقلتهم سيارات الصليب الاحمر اللبناني إلى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور.ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن ولبنان اتفقا على بدء مفاوضات لحل النزاعات المتعلقة بحدودهما . وأضاف المسؤول أنه في إطار التفاهم بين الطرفين، أطلقت سراح خمسة لبنانيين ألقت قواتها العسكرية القبض عليهم خلال عمليات قتالية العام الماضي وأن إدارة ترامب تقوم بوساطة بين ولبنان منذ أسابيع عدة في محاولة لتعزيز وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات التالية.وأضاف المسؤول لـ"اكسيوس" أنه خلال المفاوضات، عرضت بادرة حسن نية بالإفراج عن 5 مواطنين لبنانيين كان الجيش الإسرائيلي قد أسرهم خلال القتال العام الماضي، من بينهم عضو في "حزب الله". وكجزء من الاتفاق بين الطرفين، سيتم إنشاء مجموعات عمل ثلاثية للتفاوض حول ثلاث قضايا: النزاعات الحدودية بين ولبنان، وقضية الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، وشروط انسحاب من خمس نقاط متبقية في جنوب لبنان، بحسب ما قال مسؤول في البيت الأبيض للموقع. وقال المسؤول: "سيقود مجموعات العمل ديبلوماسيون من وإسرائيل ولبنان. ونأمل بأن تبدأ هذه المفاوضات في وقت مبكر من الشهر المقبل".واجتمع عون أمس مع رئيس لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار جاسبير جيفرز وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع في الجنوب وعمل اللجنة قبيل اجتماعها بعد ظهر أمس في الناقورة، حيث شدّد عون على ضرورة الضغط على لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي والانسحاب من التلال الخمس التي لا تزال تحتلها وإعادة الأسرى اللبنانيين. وطلب رئيس الجمهورية إثارة هذه المطالب خلال اجتماع اللجنة. ومساء أعلنت رئاسة الجمهورية أن عون تبلغ أن تسلّم 4 أسرى لبنانيين احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على أن يُسلّم أسير خامس اليوم.ولاحقاً عرض رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال اجتماع عقداه بعد الظهر في قصر بعبدا، التطورات في الجنوب، والمواضيع المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس. وبعد انتهاء الاجتماع الذي استمر ساعة، لم يدل سلام بأي تصريح، واكتفى بالقول للصحافيين: "منحكي الخميس".وبدوره إستقبل رئيس مجلس النواب في عين التينة سفراء اللجنة الخماسية سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، سفيرة الاميركية ليزا جونسون، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل آل ثاني وسفير جمهورية مصر العربية علاء موسى . وجرى خلال اللقاء عرض لتطورات الأوضاع العامة في والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة خرق لبنود وقف إطلاق النار والقرار 1701.وبعد اللقاء أوضح السفير المصري علاء موسى أن "دولة كان واضحاً وصريحاً بأن ما يحدث في الجنوب يؤثر على بشكل كامل ونحن نتفق معه على ذلك وهو إستمع من خلال أعضاء اللجنة أن هناك عملاً جدياً وتوجهاً داخل اللجنة الفنية المسؤولة عن تطبيق وقف الأعمال العدائية من أجل الإسراع والإنتهاء من خطوات لازمة والانسحاب الكامل، واللجنة لديها اجتماع اليوم في الناقورة لتبحث في هذا الأمر وما يجب اتخاذه من خطوات".