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لبنان

باسيل يتحضّر لإطلاق "هُوية المعارضة"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-03-2025 | 02:15
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يتوقع ان يدشن "التيار الوطني الحر" مرحلة جديدة من عمله السياسي المعارض، على ان يطلق مشروعه الجديد، الذي اعدته لجان "التيار"على مرحلتين من "أوتيل الحبتور" مساء الجمعة 14 آذار الجاري وعشية الأحد 16 من الشهر نفسه بعد خلوة  سياسية لـ"التيار"، على ان يتبع "الاعلان السياسي" تعيينات جديدة في التيار على مستوى قياداته في كافة مستوياتها، تمهيدا لخوض الانتخابات البلدية والنيابية، التي بدأت ورشة الاستعداد والتحضير لها، ودرس التحالفات.
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باسيل سيطلق ليل الجمعة ماكينة "التيار الوطني الحرّ"  للانتخابات البلدية والنيابية، وسيعِدُ التياريين بنتائج كبيرة.
أوساط باسيل كشفت ان باسيل سيطلق خارطة سياسية جديدة تبدأ بالتموضع السياسي، وتؤكد حماية لبنان من الأخطار الوجودية، انتقالاً إلى عدم المهادنة مع "الثنائي الشيعي" وتحميله مسؤولية ضرب عهد الرئيس  ميشال عون.
ووفق المعطيات، فان "التيار" الذي يعمل بشكل بطيء على استعادة قدراته التنظيمية والشعبية بعد ان بات في صفوف المعارضة، لا يلقى تجاوبا جديا معه  حتى الان في الشارع المسيحي.


المصدر: لبنان 24
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