باسيل يتحضّر لإطلاق "هُوية المعارضة"

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يتوقع ان يدشن "التيار الوطني الحر" مرحلة جديدة من عمله السياسي المعارض، على ان يطلق مشروعه الجديد، الذي اعدته لجان "التيار"على مرحلتين من "أوتيل الحبتور" مساء 14 آذار الجاري وعشية الأحد 16 من الشهر نفسه بعد خلوة سياسية لـ"التيار"، على ان يتبع "الاعلان السياسي" تعيينات جديدة في على مستوى قياداته في كافة مستوياتها، تمهيدا لخوض الانتخابات والنيابية، التي بدأت ورشة الاستعداد والتحضير لها، ودرس التحالفات.باسيل سيطلق ليل ماكينة "التيار الوطني الحرّ" للانتخابات والنيابية، وسيعِدُ التياريين بنتائج كبيرة.أوساط باسيل كشفت ان باسيل سيطلق خارطة سياسية جديدة تبدأ بالتموضع السياسي، وتؤكد لبنان من الأخطار الوجودية، انتقالاً إلى عدم المهادنة مع "الثنائي الشيعي" وتحميله مسؤولية ضرب عهد الرئيس .ووفق المعطيات، فان "التيار" الذي يعمل بشكل بطيء على استعادة قدراته التنظيمية والشعبية بعد ان بات في صفوف المعارضة، لا يلقى تجاوبا جديا معه حتى الان في المسيحي.