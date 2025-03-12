نائب "في الصفوف الخلفية"

استدعى انتباه من الاشخاص شاركوا في أمسية فنية نهاية الاسبوع الماضي، وجود أحد النواب في الصفوف الخلفية من المسرح بين الجمهور، عمد من زملائه الى التربع في الصفوف الامامية الى جانب ممثلي والمحافظين.

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