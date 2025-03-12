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لبنان

نائب "في الصفوف الخلفية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-03-2025 | 03:15
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استدعى انتباه العديد من الاشخاص الذين شاركوا في أمسية فنية نهاية الاسبوع الماضي، وجود أحد النواب في الصفوف الخلفية من المسرح بين الجمهور، في حين عمد العديد من زملائه الى التربع في الصفوف الامامية الى جانب ممثلي الوزراء والمحافظين.
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المصدر: لبنان 24
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