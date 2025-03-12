مكي استقبل محافظ الجنوب.. وهذا ما تم بحثه

إستقبل لشؤون الدكتور فادي مكي في مكتبه محافظ الجنوب ضو، وتم البحث خلال اللقاء، في إطلاق سُبل الاستفادة من المساعدة التقنية للوزارة لدعم التحول الرقمي لمحافظة الجنوب.

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