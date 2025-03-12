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لبنان

مكي استقبل محافظ الجنوب.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
12-03-2025 | 03:41
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 إستقبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي في مكتبه محافظ الجنوب منصور ضو، وتم البحث خلال اللقاء، في إطلاق سُبل الاستفادة من المساعدة التقنية للوزارة لدعم التحول الرقمي لمحافظة الجنوب.
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