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لبنان

في رميش وتلة الحمامص.. هذا ما فعله العدو الإسرائيلي

Lebanon 24
12-03-2025 | 05:33
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قامت جرافات العدو الإسرائيلي بعمليات تجريف ورفع سواتر ترابية في منطقة الجدار على أطراف بلدة رميش، وذلك تحت حماية دبابات ميركافا. بالتزامن مع ذلك، نفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في تلة حمامص صباح اليوم الأربعاء.
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