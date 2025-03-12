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لبنان

طيران مسيّر إسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية والهرمل

Lebanon 24
12-03-2025 | 04:28
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يحلّق الطيران المسيّر الإسرائيلي في اجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية منذ الصباح، على علو منخفض، وأيضًا في اجواء مدينة الهرمل وقرى القضاء.
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