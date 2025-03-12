عون استقبل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي.. ودعوة لوضع خطة إصلاحية مالية موحدة

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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إرنستو راميريز ريغو، في بعبدا.وخلال اللقاء، دعا ريغو إلى ضرورة وضع خطة إصلاحية مالية موحدة تساعد على الخروج من أزماته.بدوره، شدد عون على التزام بالمضي في تنفيذ الإصلاحات.