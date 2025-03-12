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لبنان
عون استقبل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي.. ودعوة لوضع خطة إصلاحية مالية موحدة
Lebanon 24
12-03-2025
|
04:25
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إرنستو راميريز ريغو، في بعبدا.
وخلال اللقاء، دعا ريغو إلى ضرورة وضع خطة إصلاحية مالية موحدة تساعد
لبنان
على الخروج من أزماته.
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بدوره، شدد
الرئيس
عون على التزام
لبنان
بالمضي في تنفيذ الإصلاحات.
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