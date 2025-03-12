وزير الزراعة أطلق سلسلة مبادرات لتعزيز الإرشاد الزراعي والتعاون الدولي

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وزارة الزراعة نشاطًا مكثفًا برئاسة الوزير نزار هاني، الذي أطلق سلسلة مبادرات تهدف إلى تعزيز الإرشاد الزراعي، وتطوير التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لدعم القطاع الزراعي في .في هذا السياق، ترأس الوزير هاني اجتماعًا موسعًا ضم للوزارة لويس لحود، ومديري المديريات ورؤساء المصالح ومراكز الإرشاد الزراعي في مختلف المناطق اللبنانية. ناقش الاجتماع واقع هذه المراكز وسبل تطوير الإرشاد الزراعي وفق رؤية الوزارة، مع على تبسيط وصول المعلومات إلى المزارعين بطرق حديثة.كما عقد الوزير اجتماعًا مع ممثلين عن الجمعيات الأهلية والمؤسسات الناشطة في مجال الإرشاد الزراعي الرقمي، حيث شدد على أهمية توحيد الرسائل التوعوية، وإنتاج محتوى مبسط يدعم الممارسات الزراعية المستدامة، ويساعد المزارعين على مواجهة تحديات التغير المناخي.على الصعيد الإقليمي، التقى الوزير هاني سفير في لبنان، وليد الحديد، حيث بحثا سبل تعزيز التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، خصوصًا في ما يتعلق بزيادة صادرات التفاح والموز اللبناني، وفتح أسواق جديدة للبطاطا. كما تم الاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة الزراعية المشتركة بين البلدين تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم رسمية.وفي إطار التعاون الدولي، استقبل الوزير سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ساندرا دو وال، لبحث سبل تعزيز الدعم الأوروبي للقطاع الزراعي اللبناني. تناولت المباحثات تحديات تحسين الإنتاجية، جودة المنتجات، وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة، حيث أكد الوزير على أهمية دعم برامج الإرشاد الزراعي لضمان استدامة التنمية في القطاع. من جهتها، شددت السفيرة دو وال على التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم المشاريع الزراعية في .تعكس هذه اللقاءات والجهود توجه وزارة الزراعة نحو تطوير الإرشاد الزراعي، وتحقيق استدامة القطاع، وتعزيز الإنتاجية، ما يسهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني عبر شراكات محلية ودولية فاعلة.