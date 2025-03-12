Advertisement

لبنان

تزامنا مع زيارة قائد الجيش بالإنابة.. انتشار أمني كثيف في شوارع طرابلس

Lebanon 24
12-03-2025 | 04:46
A-
A+
Doc-P-1332283-638773733159656909.jpg
Doc-P-1332283-638773733159656909.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت مدينة طرابلس منذ صباح اليوم انتشاراً أمنياً كثيفا في مختلف شوارعها الرئيسية، وذلك تزامناً مع زيارة قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عوده إلى عدد من ثكنات الجيش في طرابلس ورأس مسقا التابعة لقيادة فوج التدخل.
Advertisement

وتأتي هذه الزيارة في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها المدينة.

مواضيع ذات صلة
مسؤول أمني إسرائيلي: الجيش بقي في 5 مواقع بجنوب لبنان وسينسحب منها بعد مدة
lebanon 24
12/03/2025 11:47:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أمني إسرائيلي: الجيش أنهى الانسحاب من قرى ومناطق في جنوب لبنان
lebanon 24
12/03/2025 11:47:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تنسيق أمني أم حرب مفتوحة؟ الجيشان اللبناني والسوري في اختبار الحدود!
lebanon 24
12/03/2025 11:47:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" وقائد الفوج الثاني للتدخل السريع في الجيش
lebanon 24
12/03/2025 11:47:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:35 | 2025-03-12
05:33 | 2025-03-12
05:30 | 2025-03-12
05:19 | 2025-03-12
05:11 | 2025-03-12
05:00 | 2025-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24