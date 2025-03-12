تزامنا مع زيارة قائد الجيش بالإنابة.. انتشار أمني كثيف في شوارع طرابلس

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منذ انتشاراً أمنياً كثيفا في مختلف شوارعها الرئيسية، وذلك تزامناً مع زيارة بالإنابة الركن عوده إلى عدد من ثكنات الجيش في ورأس مسقا التابعة لقيادة فوج .وتأتي هذه الزيارة في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها المدينة.