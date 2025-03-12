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لبنان

الجيش : تفجير ذخائر في جرد بلدة قوسايا

Lebanon 24
12-03-2025 | 04:35
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 صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
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بتاريخ 12 / 3 / 2025، ما بين الساعة 10.30 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد بلدة قوسايا - زحلة.
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