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لبنان

رياح دافئة من شمال إفريقيا تسيطر على الأجواء.. والحرارة إلى ارتفاع

Lebanon 24
12-03-2025 | 05:00
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية (بحدود ال4 درجات) ، تبقى الرياح ناشطة يخاصة جنوب البلاد لتلامس سرعتها ال 50 كلم/س، يتحول الطقس اعتبارا من المساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:  طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع تدفق رياح دافئة من شمال افريقيا مما يؤدي الى ارتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة اعتبارا من يوم الأربعاء حتى بداية الاسبوع المقبل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار: بيروت بين 13 و 22، طرابلس بين 11 و 20 وزحلة بين 6 و 17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة و ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية (بحدود ال3 درجات)،  تنشط الرياح بخاصة في المناطق الجنوبية.
الخميس: قليل الغيوم مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية (بحدود ال4 درجات) ، تبقى الرياح ناشطة يخاصة جنوب البلاد لتلامس سرعتها ال 50 كلم/س، يتحول الطقس اعتبارا من المساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.
الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا على الساحل، تكون نسبة الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة .
السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .
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