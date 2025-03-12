خطة تخص "رخص السلاح" في لبنان.. هذه تفاصيلها

في ظل تزايد الحوادث الناتجة عن السلاح المتفلت وما يترتب من سقوط ضحايا، أفادت مصادر مطلعة بأن الأمنية المعنية تدرس بجدية اتخاذ إجراءات صارمة لسحب رخص الأسلحة من غير المؤهلين وحصرها فقط بالمواطنين من أصحاب المصالح والأشخاص الذين يستحقون فعلاً حمل السلاح وذلك بعد إخضاعهم لدراسة شاملة حول أهليتهم ومدى حاجتهم إليه.

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ووفق المعلومات، فإن هذه الخطوة باتت قريبة جداً، وستتم وفق آلية لضبط انتشار السلاح والحد من تداعياته الأمنية الخطيرة.

كذلك، عُلِم أن من يضبط بحوزته سلاح غير مرخص له سيواجه عقوبة السجن على أن تكون المدة الأدنى للعقوبة ثلاث سنوات