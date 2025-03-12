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لبنان

الجميل: كل الدعم للرئيس عون والدبلوماسية اللبنانية لتثبيت السيادة

Lebanon 24
12-03-2025 | 05:35
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كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل عبر منصة "اكس": "يتأكد يوما بعد يوم أنه متى اكتمل عقد المؤسسات وحضرت الدولة بكل سلطتها في الملفات السيادية، تحققت الإنجازات. من وقف إطلاق النار إلى الانسحاب الإسرائيلي إلى إعادة الأسرى وصولا إلى مفاوضات ترسيم الحدود، كلها إثباتات على قدرة الدولة على تحقيق المصلحة الوطنية دون منّة من أحد".
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وأضاف: "كل الدعم للرئيس جوزاف عون والديبلوماسية اللبنانية على الجهود لتثبيت السيادة، وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الامنية والعسكرية".
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