رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: لوضع خطة إصلاحية موحدة للبنان

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أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إرنستو راميريز ريغو، خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أهمية وضع خطة إصلاحية مالية موحدة لمساعدة على تجاوز أزماته الاقتصادية. من جانبه، شدد عون على بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.كما استقبل عون، رئيس هيئة المركزي، عطية، حيث تم استعراض أعمال المفتشيات العامة، إضافة إلى مناقشة برنامج عمل للمرحلة المقبلة.