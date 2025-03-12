24
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
8
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: لوضع خطة إصلاحية موحدة للبنان
Lebanon 24
12-03-2025
|
05:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إرنستو راميريز ريغو، خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أهمية وضع خطة إصلاحية مالية موحدة لمساعدة
لبنان
على تجاوز أزماته الاقتصادية. من جانبه، شدد
الرئيس
عون على
التزام
لبنان
بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
Advertisement
كما استقبل عون، رئيس هيئة
التفتيش
المركزي،
القاضي
جورج
عطية، حيث تم استعراض أعمال المفتشيات العامة، إضافة إلى مناقشة برنامج عمل
التفتيش
للمرحلة المقبلة.
مواضيع ذات صلة
رئيس الجمهورية عرض مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الأوضاع الإقليمية
Lebanon 24
رئيس الجمهورية عرض مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الأوضاع الإقليمية
12/03/2025 13:28:39
12/03/2025 13:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع بين رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة في قصر بعبدا
Lebanon 24
اجتماع بين رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة في قصر بعبدا
12/03/2025 13:28:39
12/03/2025 13:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي مستعد للتفاوض مع لبنان
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي مستعد للتفاوض مع لبنان
12/03/2025 13:28:39
12/03/2025 13:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي سيُعلن عن حزمة قروض جديدة لمصر
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي سيُعلن عن حزمة قروض جديدة لمصر
12/03/2025 13:28:39
12/03/2025 13:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هدية لعناصر الأمن العام: فحص نظر وإطار للنظارات
Lebanon 24
هدية لعناصر الأمن العام: فحص نظر وإطار للنظارات
07:21 | 2025-03-12
12/03/2025 07:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يعلن إجراء تمارين تدريبية في حقل رماية مزرعة حنوش ـــ حامات
Lebanon 24
الجيش يعلن إجراء تمارين تدريبية في حقل رماية مزرعة حنوش ـــ حامات
06:57 | 2025-03-12
12/03/2025 06:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حديث عن "مبادلتها" بأسير لبنانيّ.. ما جديد ملف الباحثة المخطوفة تسوركوف؟
Lebanon 24
بعد حديث عن "مبادلتها" بأسير لبنانيّ.. ما جديد ملف الباحثة المخطوفة تسوركوف؟
06:49 | 2025-03-12
12/03/2025 06:49:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
Lebanon 24
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
06:41 | 2025-03-12
12/03/2025 06:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
التعيينات الأمنية تعزز انطلاقة العهد والمهمات متعددة للمرحلة المقبلة
Lebanon 24
التعيينات الأمنية تعزز انطلاقة العهد والمهمات متعددة للمرحلة المقبلة
06:00 | 2025-03-12
12/03/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
Lebanon 24
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
02:45 | 2025-03-12
12/03/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
08:55 | 2025-03-11
11/03/2025 08:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل معركة جنبلاط الجديدة.. "حزب الله" أبرز داعميها!
Lebanon 24
تفاصيل معركة جنبلاط الجديدة.. "حزب الله" أبرز داعميها!
13:30 | 2025-03-11
11/03/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار صارم
Lebanon 24
قرار صارم
15:30 | 2025-03-11
11/03/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّفاق بين لبنان وإسرائيل... هذا ما يتضمّنه
Lebanon 24
إتّفاق بين لبنان وإسرائيل... هذا ما يتضمّنه
11:13 | 2025-03-11
11/03/2025 11:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:21 | 2025-03-12
هدية لعناصر الأمن العام: فحص نظر وإطار للنظارات
06:57 | 2025-03-12
الجيش يعلن إجراء تمارين تدريبية في حقل رماية مزرعة حنوش ـــ حامات
06:49 | 2025-03-12
بعد حديث عن "مبادلتها" بأسير لبنانيّ.. ما جديد ملف الباحثة المخطوفة تسوركوف؟
06:41 | 2025-03-12
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
06:00 | 2025-03-12
التعيينات الأمنية تعزز انطلاقة العهد والمهمات متعددة للمرحلة المقبلة
05:55 | 2025-03-12
الجيش: تفجير ذخائر في بلدة كفرملكي
فيديو
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
12/03/2025 13:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
12/03/2025 13:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
12/03/2025 13:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24