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لبنان

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: لوضع خطة إصلاحية موحدة للبنان

Lebanon 24
12-03-2025 | 05:45
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أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إرنستو راميريز ريغو، خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أهمية وضع خطة إصلاحية مالية موحدة لمساعدة لبنان على تجاوز أزماته الاقتصادية. من جانبه، شدد الرئيس عون على التزام لبنان بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.  
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كما استقبل عون، رئيس هيئة التفتيش المركزي، القاضي جورج عطية، حيث تم استعراض أعمال المفتشيات العامة، إضافة إلى مناقشة برنامج عمل التفتيش للمرحلة المقبلة.
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