24
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
8
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إنجاز لبناني في الألعاب العالمية الشتوية 2025
Lebanon 24
12-03-2025
|
05:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل الأولمبياد الخاص اللبناني تألقه في دورة الألعاب العالمية الشتوية 2025 المقامة حاليًا في
مدينة
تورينو الإيطالية، حيث نجح اللاعب
عباس
سلهب واللاعبة تسولين بدر
الدين
في بلوغ الأدوار النهائية لسباق 200 متر ضمن منافسات الجري على الثلج.
Advertisement
وتمكنت بدر
الدين
من تسجيل زمن قدره 01:13.95 دقيقة، فيما أنهى سلهب السباق بزمن 01:41.29 دقيقة، ليضمنا بذلك مقعديهما في المرحلة النهائية وسط آمال بتحقيق ميداليات للبنان.
وأعربت المدربة نجاة
سعيد
عن تفاؤلها بأداء اللاعبين، مؤكدة أن الجاهزية العالية والتحضيرات المكثفة تعزز فرص تحقيق نتائج إيجابية في المنافسات النهائية.
من جهته، أشاد محمد ناصر، رئيس البعثة اللبنانية ومؤسس الأولمبياد الخاص، بالدعم المستمر الذي تلقته البعثة، مثمنًا اتصال رئيس الأولمبياد الخاص اللبناني
أكرم
إسكندر صفا، الذي هنأ الفريق على وصوله إلى إيطاليا، متمنيًا لهم التوفيق في الاستحقاقات المقبلة.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: أنا لبناني وعربي ولبنان عاد إلى شرعيتيه الميثاقية والعربية
Lebanon 24
الرئيس عون: أنا لبناني وعربي ولبنان عاد إلى شرعيتيه الميثاقية والعربية
12/03/2025 13:28:46
12/03/2025 13:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان سعودي لبناني: الاتفاق على ضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لأزمته الحالية
Lebanon 24
بيان سعودي لبناني: الاتفاق على ضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لأزمته الحالية
12/03/2025 13:28:46
12/03/2025 13:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
العلامة فضل الله: لموقف لبناني موحد في مواجهة العدو
Lebanon 24
العلامة فضل الله: لموقف لبناني موحد في مواجهة العدو
12/03/2025 13:28:46
12/03/2025 13:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان سعودي لبناني: ولي العهد رحب بدعوة الرئيس عون لزيارة لبنان
Lebanon 24
بيان سعودي لبناني: ولي العهد رحب بدعوة الرئيس عون لزيارة لبنان
12/03/2025 13:28:46
12/03/2025 13:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رياضة
تابع
قد يعجبك أيضاً
هدية لعناصر الأمن العام: فحص نظر وإطار للنظارات
Lebanon 24
هدية لعناصر الأمن العام: فحص نظر وإطار للنظارات
07:21 | 2025-03-12
12/03/2025 07:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يعلن إجراء تمارين تدريبية في حقل رماية مزرعة حنوش ـــ حامات
Lebanon 24
الجيش يعلن إجراء تمارين تدريبية في حقل رماية مزرعة حنوش ـــ حامات
06:57 | 2025-03-12
12/03/2025 06:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حديث عن "مبادلتها" بأسير لبنانيّ.. ما جديد ملف الباحثة المخطوفة تسوركوف؟
Lebanon 24
بعد حديث عن "مبادلتها" بأسير لبنانيّ.. ما جديد ملف الباحثة المخطوفة تسوركوف؟
06:49 | 2025-03-12
12/03/2025 06:49:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
Lebanon 24
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
06:41 | 2025-03-12
12/03/2025 06:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
التعيينات الأمنية تعزز انطلاقة العهد والمهمات متعددة للمرحلة المقبلة
Lebanon 24
التعيينات الأمنية تعزز انطلاقة العهد والمهمات متعددة للمرحلة المقبلة
06:00 | 2025-03-12
12/03/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
Lebanon 24
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
02:45 | 2025-03-12
12/03/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
08:55 | 2025-03-11
11/03/2025 08:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل معركة جنبلاط الجديدة.. "حزب الله" أبرز داعميها!
Lebanon 24
تفاصيل معركة جنبلاط الجديدة.. "حزب الله" أبرز داعميها!
13:30 | 2025-03-11
11/03/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار صارم
Lebanon 24
قرار صارم
15:30 | 2025-03-11
11/03/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّفاق بين لبنان وإسرائيل... هذا ما يتضمّنه
Lebanon 24
إتّفاق بين لبنان وإسرائيل... هذا ما يتضمّنه
11:13 | 2025-03-11
11/03/2025 11:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:21 | 2025-03-12
هدية لعناصر الأمن العام: فحص نظر وإطار للنظارات
06:57 | 2025-03-12
الجيش يعلن إجراء تمارين تدريبية في حقل رماية مزرعة حنوش ـــ حامات
06:49 | 2025-03-12
بعد حديث عن "مبادلتها" بأسير لبنانيّ.. ما جديد ملف الباحثة المخطوفة تسوركوف؟
06:41 | 2025-03-12
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
06:00 | 2025-03-12
التعيينات الأمنية تعزز انطلاقة العهد والمهمات متعددة للمرحلة المقبلة
05:55 | 2025-03-12
الجيش: تفجير ذخائر في بلدة كفرملكي
فيديو
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
12/03/2025 13:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
12/03/2025 13:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
12/03/2025 13:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24