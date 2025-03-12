إنجاز لبناني في الألعاب العالمية الشتوية 2025

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واصل الأولمبياد الخاص اللبناني تألقه في دورة الألعاب العالمية الشتوية 2025 المقامة حاليًا في تورينو الإيطالية، حيث نجح اللاعب سلهب واللاعبة تسولين بدر في بلوغ الأدوار النهائية لسباق 200 متر ضمن منافسات الجري على الثلج.وتمكنت بدر من تسجيل زمن قدره 01:13.95 دقيقة، فيما أنهى سلهب السباق بزمن 01:41.29 دقيقة، ليضمنا بذلك مقعديهما في المرحلة النهائية وسط آمال بتحقيق ميداليات للبنان.وأعربت المدربة نجاة عن تفاؤلها بأداء اللاعبين، مؤكدة أن الجاهزية العالية والتحضيرات المكثفة تعزز فرص تحقيق نتائج إيجابية في المنافسات النهائية.من جهته، أشاد محمد ناصر، رئيس البعثة اللبنانية ومؤسس الأولمبياد الخاص، بالدعم المستمر الذي تلقته البعثة، مثمنًا اتصال رئيس الأولمبياد الخاص اللبناني إسكندر صفا، الذي هنأ الفريق على وصوله إلى إيطاليا، متمنيًا لهم التوفيق في الاستحقاقات المقبلة.