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لبنان

قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه

Lebanon 24
12-03-2025 | 06:41
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أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حمل الرقم 336/1 تاريخ 12/3/2025، يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب وقضى بتخفيض الغرامات بنسب متفاوتة تصل الى 75% وبعضها الى 100% خصوصاً للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وحدّد لكل منها مهلة زمنية ينتهي العمل بآخرها بتاريخ 30/9/2025.
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