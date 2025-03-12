قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه

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أصدر وزير قراراً حمل الرقم 336/1 تاريخ 12/3/2025، يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب وقضى بتخفيض الغرامات بنسب متفاوتة تصل الى 75% وبعضها الى 100% خصوصاً للإدارات والمؤسسات والبلديات، وحدّد لكل منها مهلة زمنية ينتهي بآخرها بتاريخ 30/9/2025.للإطلاع على القرار إضغط