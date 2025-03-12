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لبنان

الجيش يعلن إجراء تمارين تدريبية في حقل رماية مزرعة حنوش ـــ حامات

Lebanon 24
12-03-2025 | 06:57
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 صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
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"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخَي 13 و18 /3 /2025 ما بين الساعة 8.00 والساعة 18.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية مزرعة حنوش ــ حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه".
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