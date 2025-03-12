الجيش يعلن إجراء تمارين تدريبية في حقل رماية مزرعة حنوش ـــ حامات

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"ستقوم من الجيش بتاريخَي 13 و18 /3 /2025 ما بين الساعة 8.00 والساعة 18.00، بإجراء تدريبية في حقل رماية حنوش ــ حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة. صدر عن ـــ الآتي:"ستقوم من الجيش بتاريخَي 13 و18 /3 /2025 ما بين الساعة 8.00 والساعة 18.00، بإجراء تدريبية في حقل رماية حنوش ــ حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

لذا، تدعو المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه".