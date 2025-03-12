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لبنان

بعد حديث عن "مبادلتها" بأسير لبنانيّ.. ما جديد ملف الباحثة المخطوفة تسوركوف؟

Lebanon 24
12-03-2025 | 06:49
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول عراقي وصفته بالكبير أن إيران ربما تكون مشاركة في احتجاز الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيت تسوركوف التي تحتجزها كتائب حزب الله العراقية في بغداد منذ عام 2023.
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ويقول المسؤول، وفق الصحيفة، إنّ "تسوركوف ما زالت على قيد الحياة، فعادة ما يُقتل الأسرى في التحقيقات"، فيما لم يستبعد "أن يكون الإيرانيون قد أرسلوا من يحقق معها أو نقلوها إلى بلادهم".
 
إلى ذلك، علّقت إيما تسوركوف، وهي شقيقة المحتجزة، على كلام "المسؤول العراقي الكبير"، نافية أن تكون شقيقتها محتجزة في إيران، مشيرة إلى أن "من يحتجزها هو تنظيم عراقي".
 
 
وربطت الصحيفة المسألة بإيران انطلاقاً من أنباء تم تداولها وأفادت بأن "إيران تخطط لمبادلة الباحثة بالقبطان اللبناني عماد أمهز، الذي أسرته قوّة خاصة إسرائيلية من لبنان خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى الأسير الإيراني رياض نوري، المحتجز في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى متسلل إيراني اعتقل في قبرص".

يُذكر أن تسوركوف، التي تُقدّم نفسها باعتبارها "باحثة"، وتحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية، احتجزت في آذار عام 2023 في حي الكرادة، وسط بغداد، من قبل جماعة مسلحة.
 
 
وتُرجّح إسرائيل أن فصيل "كتائب حزب الله" العراقي وراء الحادثة. (العربي الجديد)
 
 
 
 
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