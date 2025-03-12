بعد حديث عن "مبادلتها" بأسير لبنانيّ.. ما جديد ملف الباحثة المخطوفة تسوركوف؟

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول عراقي وصفته بالكبير أن إيران ربما تكون مشاركة في احتجاز الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيت تسوركوف التي تحتجزها في بغداد منذ عام 2023.

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ويقول المسؤول، وفق الصحيفة، إنّ " تسوركوف ما زالت على قيد الحياة، فعادة ما يُقتل الأسرى في التحقيقات"، فيما لم يستبعد "أن يكون الإيرانيون قد أرسلوا من يحقق معها أو نقلوها إلى بلادهم".

إلى ذلك، علّقت إيما تسوركوف، وهي شقيقة المحتجزة، على كلام "المسؤول الكبير"، نافية أن تكون شقيقتها محتجزة في إيران، إلى أن "من يحتجزها هو تنظيم عراقي".

وربطت الصحيفة المسألة بإيران انطلاقاً من أنباء تم تداولها وأفادت بأن "إيران تخطط لمبادلة الباحثة بالقبطان اللبناني عماد أمهز، الذي أسرته قوّة خاصة إسرائيلية من خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى الأسير رياض نوري، المحتجز في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى متسلل إيراني اعتقل في قبرص".



يُذكر أن تسوركوف، التي تُقدّم نفسها باعتبارها "باحثة"، وتحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية، احتجزت في آذار عام 2023 في حي الكرادة، وسط بغداد، من قبل جماعة مسلحة.

وتُرجّح أن فصيل "كتائب حزب الله" وراء الحادثة. (العربي الجديد)