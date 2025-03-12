"كلنا إرادة" استنكرت محاولات تشويه سمعتها: لن نخضع لمحاولات القمع والتخويف

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أشارت جمعية "كلنا إرادة" إلى أنها تتعرض "لحملة إعلامية منظمة تستهدف تضليل الرأي العام وتشويه مصداقيتها والنيل من دورها، وصلت إلى حدّ التهجّم الشخصي على أعضائها".وفي بيان، أكدت أن "الحملة الممنهجة تأتي ضمن سلسلة ضغوط تُمارَس على كل من يطالب بالإصلاح والمحاسبة والعدالة، لا سيما في هذه المرحلة المفصلية مع انطلاق عهد جديد وحكومة ملتزمة الإنقاذ والإصلاح".ولفتت إلى أن الاستهداف الذي تتعرّض له "ليس سوى نتيجة لمواقفها الثابتة والوازنة في الدفاع عن إقرار حزمة الإصلاحات والاقتصادية التي يحتاجها لبنان، ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية".وجددت التأكيد، ردّاً على الادعاءات، أن "مستنداتها قانونية، بتوافق مع القوانين المرعية الإجراء، وأن ما يروّج له حملة تضليل متعمّدة".وأوضحت بعض النقاط "تفاديًا للمغالطات":- وضعت ملف تأسيسها جانب وزارة والبلديات بتاريخ 03/08/2017 بغية حصولها على رقم العلم والخبر الخاص بها، وفقاً للقانون، غير أن وزارة لم تقم بتسليم "كلنا إرادة" بيان العلم والخبر المذكور إلا بعد 4 سنوات في 12 تشرين الأول 2021.- قبل حصولها فعلياً على بيان العلم والخبر من وزارة والبلديات، وبهدف حفظ حساباتها أصولاً وبصورة مدققة، أنشأ مؤسّسو إرادة شركة مدنية لا تبغي الربح حساباتها واضحة ومدقّقة ومقدمة أصولاً لدى الدوائر المختصة، وشكل إنشاء هذه الشركة ضمانة لمؤسسي إرادة للقيام بالنشاطات التي يرغبون فيها في المجال العام وفق الأصول وبصورة موافقة للقوانين المعمول بها.- ان قطع حساب "كلنا إرادة" الذي تم نشره يوم السبت 8 آذار، هو الحساب الذي تقدّمت به جمعية "كلنا إرادة" إلى وزارة والبلديات عام 2021 و2022 وقبل أن تبدأ نشاطها الفعلي عبر جمعية "كلنا إرادة"، وعليه فإن الإيحاء بأن تتخلّف عن تقديم أوراقها القانونية وحساباتها السنوية غير صحيح، و يستند إلى معلومات مجتزأة ومشوّهة.- ان ما يرد بأن موضوع محصور بالعمل الزراعي تحريف واجتزاء لما ورد في نظامها الأساسي الذي هو أشمل ويتضمّن، على سبيل المثال لا الحصر: وضع الدراسات في جميع المجالات الإنمائية والتجارية والمالية والاقتصادية والقانونية وغيرها. السعي لتطوير الشؤون الاجتماعية والبيئية والتربوية والثقافية كما الشؤون التي لها علاقة بالعمل الزراعي والحرفي والصناعي وكل ما يتفرع عنها. تحقيق كل ما يهدف إلى تطوير الانسان في لبنان، في كل المجالات التي تؤمن الاستقرار والازدهار وتؤدي إلى الحضارة والرقي".وذكّرت بـ "أهميّة التقيّد بالدقة قبل نشر أو مشاركة أي معلومات أو خبر قد يضلّل الرأي العام ويسيء إلى المصالح الخاصة والعامة والوطنية، والتواصل مع للتحري عن أي معلومة، بما تقتضيه موجبات العمل الصحافي، و عملا بآداب المهن الإعلامية".وأكدت "كلنا إرادة"، بحسب البيان، "التزامها الكامل للقانون والعمل وفق مبادئ الشفافية والصالح العام واستنكرت بشدة محاولات تشويه سمعتها، وتحتفظ بحقها باللجوء إلى القضاء بوجه القدح والذم الذي تتعرّض له".وأوضحت أنها على "أتمّ الاستعداد لمواجهة أي ادعاءات أو تهم أمام الجهات القضائية المختصة، جلاءً للحقيقة ودحضاً لكل الافتراءات والأكاذيب التي تساق".وختمت مجدّدة "تمسّكها بمواصلة عملها لخدمة الوطن والمجتمع"، مشددة على أنها "لن تخضع لمحاولات القمع والتخويف الهادفة إلى كبح إرادة التغيير".