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لبنان

بشأن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما قاله مصدر سياسيّ

Lebanon 24
12-03-2025 | 07:33
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نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله: "المحادثات مع لبنان جزء من خطة واسعة وشاملة".
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وأضاف: "سياسة نتنياهو غيرت الشرق الأوسط ونحن نريد مواصلة هذا الزخم كي نصل إلى التطبيع مع لبنان". 
 
وتابع قائلاً: "كما أن للبنان مطالب بشأن الحدود هناك مطالب لإسرائيل أيضاً وسوف نناقش هذه الأمور". 
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