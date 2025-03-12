بشأن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما قاله مصدر سياسيّ

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سياسي إسرائيلي قوله: "المحادثات مع جزء من خطة واسعة وشاملة".

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وأضاف: "سياسة غيرت نريد مواصلة هذا الزخم كي نصل إلى التطبيع مع لبنان".

وتابع قائلاً: "كما أن للبنان مطالب بشأن الحدود هناك مطالب لإسرائيل أيضاً وسوف نناقش هذه الأمور".