Advertisement

لبنان

جان العليه: قانون الشراء العام حقق خطوات على طريق الاصلاح

Lebanon 24
12-03-2025 | 07:35
A-
A+
Doc-P-1332361-638773834587557797.jpg
Doc-P-1332361-638773834587557797.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حاضر رئيس "هيئة الشراء العام في لبنان" الدكتور جان العليه بدعوة من قسم الاقتصاد في كلية عدنان قصار لإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU)، وضمن سلسلة محاضرات "السياسة الاقتصادية في لبنان" عن "قانون الشراء العام/ المحاور الاصلاحية" أمام جمهور من طلاب الاقتصاد وادارة الاعمال والمهتمين من اساتذة الجامعة.
Advertisement

وشرح العليه "مبادئ واهداف القانون والدور الذي تنهض به "هيئة الشراء العام" في تأمين مشتريات القطاع العام، والعقبات التي واجهتها وتواجهها في عملها لا سيما ان بعضاً من الجهات في القطاع العام كانت تعمل دون أنظمة أو مرجع وفي ظل غياب المحاسبة والرقابة". وشرح ان" الهدف من القانون كان إيجاد آلية لخفض إحتمالات الغش والاحتيال والخطأ وخلق فرص متكافئة للسماح لكل المشغلين الاقتصاديين بالمشاركة في الشراء العام ضمن اطر معاملة عادلة وشفافة تخضع لقواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية لتشجيع التنمية الاقتصادية والتحول من اقتصاد غير منتج الى منتج لتحقيق التنمية المستدامة وخفض نفقات القطاع العام وغيرها من الايجابيات".

واعتبر العليه ان "قانون الشراء العام يندرج ضمن سياق الانتظام القانوني العام، وتالياً لا يجوز لأي كان ان يفسر اي نص بما يخالف أي مبدأ منه خصوصاً لجهة احترام معايير الشمولية والنزاهة وغيرها من النقاط التي يعول عليها في الادارة السليمة". ورأى ان "من حق من يتقدم الى اي عرض ان يعرف لماذا خسر ولماذا ربح وما هو دفتر الشروط المطلوب للمشاركة في المناقصات".

وتوقف العليه عند أهمية المساءلة معتبراً انها "احد ركائز الحوكمة ولا يمكن بناء دولة المؤسسات اذا لم يحاسب الفاسد والمرتكب وتحترم القوانين في المقاضاة اوالعقاب". وحدد الجهات التي تخضع لسلطة هيئة الشراء العام، ومنها: الهيئات الادارية المستقلة، المحاكم، الهيئات والمجالس والصناديق، الاجهزة الامنية والعسكرية، مصرف لبنان ومؤسسات عدة اخرى.

ورأى "أهمية كبرى في وضع شرعة لقواعد السلوك والاخلاق المهنية الخاصة بعمليات الشراء العام يجب ان تطبق على كافة الجهات الشارية والمتعاقدين، وعدم الوقوع في مسألة تضارب المصالح".

وقارب العليه في محاضرته ايضاً طرق الشراء للجهة الشارية بواسطة المناقصات وعروض الاسعار، او الاتفاق الرضائي والشراء بالفاتورة. وشدد على "اهمية المناقصة وانها تشكل القاعدة العامة، والمنافسة مفتوحة ولا قيود امام المشاركة فيها الى اقصى حد ممكن".

ورداً على اسئلة الحاضرين اوضح العليه ان "التراضي يحتمل نوعاً من المنافسة وقدم موضوع ازالة الردم الناجم عن الحرب الاخيرة نموذجاً عن التراضي "لأن الموضوع لا يحتمل التأخير".

وذكر بقرار مجلس الوزراء في شأن ازالة الردم والذي حمل الرقم 3 وحدد "ضرورة التقيد بالمعايير والطلب الى وزير البيئة وضعها لتصبح جزءاً لا يتجزأ من دفتر الشروط وان يجري التنفيذ في ظل رقابة الهيئات المعنية والمقصود وزارة البيئة،" وشدد العلية على "اهمية مراقبة التنفيذ وان الامر من مسؤولية هيئة التفتيش".

وخلص الدكتور العلية الى" اهمية ان تقوم كل مؤسسة بعملها في دولة المؤسسات"، مؤكدا  إن "قانون الشراء العام أصبح حقيقة وهو حقق خطوات على طريق الاصلاح". وتحدث عن مجموعة اقتراحات تستطيع "هيئة الشراء العام" تقديمها الى فخامة الرئيس جوزاف عون".
مواضيع ذات صلة
جابر: هذه الحكومة سترشدنا إلى الطريق الصحيح الذي يجب اتباعه وهو طريق الإصلاح
lebanon 24
12/03/2025 21:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور ناشطة على طريق الغبيري السفارة الكويتية وناشطة على طريق المطار القديمة (التحكم المروري)
lebanon 24
12/03/2025 21:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": السير شبه متوقف على طريق صيدا القديمة وعلى الطريق البحريّ
lebanon 24
12/03/2025 21:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: سنسير لإقرار اللامركزية الإدارية والنظر بالإصلاحات المطلوب إدخالها على قانون الانتخابات
lebanon 24
12/03/2025 21:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:34 | 2025-03-12
15:26 | 2025-03-12
15:20 | 2025-03-12
15:16 | 2025-03-12
15:06 | 2025-03-12
14:49 | 2025-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24