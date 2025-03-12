الرئيس عون لوفد صندوق النقد: تنفيذ الاصلاحات مطلب لبناني

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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ارنستو راميرز ريغو، الذي عرض رؤية "لخروج من ازمته والاقتصادية، عبر الدخول في خطة لبرنامج اصلاحي مالي واحد، مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق، لاعطاء اشارة عودة الثقة بلبنان"، معتبرا ان "مثل هذه الخطة الموحدة تساعد على الاسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في البلاد".بدوره، شكر عون رئيس البعثة على "الاهتمام الذي يبديه صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان"، مؤكدا "العمل على تنفيذ الاصلاحات التي هي مطلب لبناني قبل ان تكون مطلب المجتمع الدولي".وضم وفد البعثة الى ريغو، المدير المقيم لصندوق النقد الدولي في فريديريكو ليما، المدير التنفيذي محمد معيط والمستشارة التنفيذية مايا شويري.ثم التقى عون، رئيس جمعية "التخصص والتوجيه العلمي" اسماعيل مع وفد منها، وضعه في صورة ما تقوم به "لمساندة الشباب اللبناني ودعمهم وتحصيلهم العلمي".في مستهل اللقاء، شكر اسماعيل عون على استقباله والوفد، مهنئا اياه ولبنان، بانتخابه رئيسا للجمهورية، معربا عن امله الكبير بـ"العهد الحالي وبأن يكون عهد استقرار ورخاء وتحرير".وعرض لمسيرة تأسيس منذ العام 1969 الى اليوم، والنشاطات التي تقوم بها على الصعد العلمية والاجتماعية والانسانية، خصوصا المنح التي تقدمها لطلاب الجامعات والتي شملت اكثر من 4200 طالب، يتم اختيارهم على اساس التفوق والحاجة من كل المناطق اللبنانية والطوائف.ورد عون مرحبا بالوفد، مشيدا بالجمعية و"الجهود التي تبذلها من اجل الاهتمام بتعليم الشباب"، مشددا على ان "الثروة الفكرية اساسية للبنان، كونها متممة وفاعلة في استثمار الثروة الطبيعية"، وقال: "من المهم جدا وضع الشباب على طريق العلم، كما تفعلون في الجمعية، والعلم ركن اساسي في اعادة بناء ثقة العالم به، اضافة الى الاصلاحات المطلوبة ماليا واقتصاديا كي نتمكن من اعادة اعمار ما تهدم نتيجة الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان".واكد عون، أنه "طالما ان الانتشار اللبناني يفرض نفسه في الخارج، فالايمان بعودة الى ما كان عليه ليس بالامر المستحيل، لان غناه هو في طاقاته الفكرية".وفي قصر بعبدا، وفد مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الذي ضم الشيخ القاضي غاندي مكارم، امين سر المجلس المذهبي رائد النجار والمدير العام للمجلس مازن فياض.ونقل الوفد الى عون تحيات شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، وسلمه دعوة للمشاركة في حفل افطار دار الطائفة الذي سيقام غروب يوم الجمعة 21 آذار الجاري في دار الطائفة في شارع فردان.والتقى عون رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه وعرض معه لعمل وحدات التفتيش.الى ذلك، شارك عون في الافطار الرمضاني التقليدي الذي اقامه قائد لواء الحرس العميد الركن بسام حلو لضباط اللواء في نادي الضباط في لواء الحرس الجمهوري، حيث كانت مناسبة هنأ فيها عون الضباط بحلول شهر رمضان المبارك، شاكرا لهم الجهود التي بذلها اللواء قيادة وضباطا وافرادا في تنفيذ المهمات الموكلة اليه منذ انتخابه رئيسا للجمهورية.والقى العميد الركن حلو كلمة، شكر فيها عون على حضوره ومشاركته في الافطار، وقال: "سيدي الرئيس، لقد تميز هذا العام بتوليكم سدة الرئاسة في بدايته، وتبارك بتلاقي شهر رمضان المبارك مع زمن الصوم الكبير، ما شكل بارقة أمل لهذا الوطن الجريح، حيث يأمل الجميع ان تبلسم جراحه بأيديكم البيضاء وأن يصل إلى بر الأمان بقيادتكم المأمونة وحكمتكم المعهودة".اضاف: "سيدي الرئيس، عرفناكم ضابطا متميزا مقداما في كل المواقع التي تسلمتموها، وخاصة تولي قيادة الجيش في ظروف صعبة عاشها . فكنتم ربان سفينة المؤسسة العسكرية التي قدتموها وسط أمواج عاتية، فحافظتم على وحدتها وتماسكها رغم الظروف الصعبة التي نعيشها ولا نزال. فكنتم، ليس القائد فحسب، بل أبا وأخا ورفيقا لكل عسكري".وتابع: "اليوم، وأنتم على رأس الدولة، سيطمئن اللبنانيون، جميع اللبنانيين، بأنهم بات لديهم رئيسا يرعاهم ويسهر على سلامتهم ويعمل لخيرهم وراحتهم، كما فعل عندما تولى قيادة الجيش. سيطمئن اللبنانيون بأن لديهم رئيسا لن يتهاون في الدفاع عن كرامتهم وسيادتهم وحريتهم، وعن كل حبة تراب من أرض وطنهم، لأنه أقسم يمين المحافظة عليها مرتين، مرة أولى كضابط في الجيش والثانية كرئيس للدولة".واردف: "سيدي الرئيس، يسعدنا ويشرفنا حضوركم إفطار ضباط لواء الحرس الجمهوري، هذا اللواء الذي يتعهد بمواكبة عهدكم في كل الظروف والأحوال ويقسم على تنفيذ المهمات إلى جانبكم وتحت سقف خطاب القسم الذي بعث الأمل في قلوب المواطنين وأعاد ثقة الخارج بقيامة لبنان".وختم: "باسمي وباسم جميع الضباط نشكركم على هذه اللفتة الكريمة ونتمنى لفخامتكم أعيادا مباركة ودوام الصحة والعافية مع عائلتكم الكريمة. عشتم سيدي عاش الجيش عاش لبنان".