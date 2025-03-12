توغل إسرائيليّ في الجنوب... وبلدة تعرّضت لإطلاق نار

توغلت قوة إسرائيلية معززة بدبابة "ميركافا" من جبل بلاط باتّجاه أطراف بلدة رامية الغربية.

ومن ثمّ تقدّمت القوّة الإسرائيليّة باتّجاه منطقة الحلواني، وقام جيش العدوّ بإطلاق النار عشوائياً على وسط البلدة.