Advertisement

لبنان

توغل إسرائيليّ في الجنوب... وبلدة تعرّضت لإطلاق نار

Lebanon 24
12-03-2025 | 07:53
A-
A+
Doc-P-1332371-638773846291534125.png
Doc-P-1332371-638773846291534125.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توغلت قوة إسرائيلية معززة بدبابة "ميركافا" من جبل بلاط باتّجاه أطراف بلدة رامية الغربية.
 
 
ومن ثمّ تقدّمت القوّة الإسرائيليّة باتّجاه منطقة الحلواني، وقام جيش العدوّ بإطلاق النار عشوائياً على وسط البلدة.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
أهالي بلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان يستعدون لدخول بلدتهم مع الجيش (الميادين)
lebanon 24
12/03/2025 21:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
توغل دبابة اسرائيلية وناقلة جند في خلة عاشور عند الأطراف الشرقية لبلدة يارون
lebanon 24
12/03/2025 21:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيليّة تستهدف بلدة تبنا في جنوب لبنان
lebanon 24
12/03/2025 21:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في جنوب لبنان: استشهاد شخص في استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة رشكنانيه
lebanon 24
12/03/2025 21:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:34 | 2025-03-12
15:26 | 2025-03-12
15:20 | 2025-03-12
15:16 | 2025-03-12
15:06 | 2025-03-12
14:49 | 2025-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24