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لبنان

في طرابلس والشمال.. حملة لضبط وحجز الدراجات النارية المخالفة

Lebanon 24
12-03-2025 | 08:17
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 تبدأ اليوم جميع القوى الأمنية المشاركة في الخطة الأمنية في طرابلس والشمال، ، حملة لضبط وحجز الدراجات النارية المخالفة والتوك توك، وذلك تنفيذًا لقرار محافظ الشمال، وضمن الجهود الرامية إلى حفظ أمن المدينة وتعزيز النظام العام.
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تأتي هذه الإجراءات في إطار ملاحقة المخلّين بالأمن وقمع ظواهر السلب، النشل، والإشكالات المتفرقة التي تهدد استقرار المدينة، وذلك حفاظًا على أمن المواطنين وسلامتهم.

وتهيب القوى الأمنية بالمواطنين "ضرورة التعاون إلى أقصى الدرجات مع العناصر المكلفة بتنفيذ هذه الحملة، لما فيه مصلحة الجميع وتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة".
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