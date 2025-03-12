سلام استقبل بلاسخارت.. واطلع من الاساتذة المتعاقدين على مطالبهم

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اجتمع رئيس الدكتور نواف سلام في السرايا، مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة المسؤول عن الملف اللبناني إرنستو راميريز، وتم البحث في ملفي الإصلاحات والحوكمة.واستقبل سلام المنسقة للأمم المتحدة في جينين هينيس -بلاسخارت، وتم البحث في آخر التطورات السياسية والوضع في الجنوب، واستكمال تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار والقرار ١٧٠١.والتقى رئيس الحكومة المصري علاء موسى، وتناول البحث التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين .ثم استقبل سفير المغرب محمد اكرين، الذي قال بعد اللقاء: "هنأنا دولة بتشكيل الحكومة الجديدة ونيلها ثقة النيابي، وكانت مناسبة لاستشراف الآفاق الجديدة للعهد الجديد لتطوير بين والمغرب وبين الشعبين الشقيقين، كما كانت للتأكيد على ان ما يجمع البلدين كبير في كل المجالات."كما استقبل سفير ارمينيا في فاهاكن اتابكيان، وكان عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها .‏والتقى رئيس الحكومة النائب كميل شمعون، الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا خلال زيارتنا عدة مواضيع، اهمها تطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار ١٧٠١ والتي تصب في مصلحة كل مواطن لبناني بدون استثناء. اليوم إذا اردنا اعادة بناء الجنوب وبيروت وبعض مناطق البقاع، فعلينا تنفيذ هذه القرارات إذ من غير ذلك لن نحصل على اي مساعدة من الخارج، ودولة منسجم كليا مع ان الامور لن تحصل بغير ذلك، ورحمة بالشعب الذي تحمل وناضل علينا السير في هذه القرارات وتنفيذها بأسرع وقت" .اضاف: "كما عرضت على دولة النظام العالمي الجديد المتعلق بالتصويت عبر الخلوي من خلال البصمة البيومترية التي ستسمح لأكثر من مليونين ونص المليون لبناني في الخارج بالمشاركة في العملية الانتخابية من مكان تواجدهم دون التوجه الى القنصليات او السفارات او "الميغاسنتر" هنا في الداخل، وهذا النظام يوفر على الدولة مبالغ كبيرة وفي الوقت نفسه يعطي صورة واضحة تسمح لكل مواطن لبناني موجود بالداخل أو بالخارج بأن يعبر عن رأيه ويصوت وتكون لدينا نسبة تصويت تصل تقريبا 90 في المئة".واستقبل سلام عضو "تكتل الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، الذي قال على الاثر: "تناول اللقاء مطالب وشؤونا تخص منطقة الشمال والأزمات الاجتماعية او الامنية الاخيرة، وازمة النزوح من سوريا وتداعياتها على منطقة الشمال، واكدنا لدولة ان المنطقة تفتقر الى عنصرين أساسيين هما العدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن، وهما من النقاط الاساسية في اتفاق الطائف ويجب اطلاق مسار هذا الأمر بشكل صحيح. كما عرضنا اهمية المحافظة على المناصفة في بلدية بيروت".اضاف: "كما تطرقنا الى الاوضاع في الجنوب واهمية تطبيق القرار ١٧٠١ من كافة الأطراف، ولا سيما الانسحاب الاسرائيلي من النقاط الخمس".كذلك التقى النائب الدكتور عدنان طرابلسي الذي أوضح بعد اللقاء، ان "البحث تناول اوضاعا وشؤونا ومطالب تخص مدينة بيروت، لا سيما التحضيرات الجارية للانتخابات البلدية" .‏واجتمع رئيس الحكومة مع وفد من الاساتذة المتعاقدين برئاسة الدكتورة نسرين شاهين التي قالت على الاثر: "اجتمعنا اليوم بدولة سلام وأبلغناه ثقتنا الكاملة بدولته وبالحقبة الجديدة وبحكومته التي نبني عليها أمالا كبيرة. كما أبلغناه اننا كرابطة رسمية مستقلة منتخبة لأول مرة وهي تمثل أكثر من 70% من الاساتذة المتعاقدين، نحمله اقتراحي قانونين: الاول يرمي إلى تثبيت الاساتذة والثاني إلى تفريغ أساتذة التعليم الرسمي الأساسي".اضافت: "لقد وعد دولة انه سيكون الى جانب المدرسة الرسمية وفق الإمكانات المتاحة، ولكن هذه القوانين من غير الممكن إقرارها في الموازنة الحالية ويمكن ذلك في موازنة العام ٢٠٢٦. وطالبنا بضرورة إقرار رفع أجر الساعة والقبض مع مفعول رجعي، وإمضاء عقود الاساتذة والإصلاح الذي حصل بمرسوم بدل النقل ولا سيما أن الاساتذة المتعاقدين وحدهم يقبضون ثلاثة أيام فقط بالأسبوع بدل النقل، في حين أنه يجب القبض عن كل يوم عمل حضوري".