Advertisement

لبنان

وزير العمل اجتمع مع كركي وممثلي المستشفيات الجامعية الكبرى

Lebanon 24
12-03-2025 | 08:22
A-
A+
Doc-P-1332383-638773862744177486.png
Doc-P-1332383-638773862744177486.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 ترأس وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه في الوزارة، اجتماعا ضم : المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ، وممثلين عن المستشفيات الجامعية الكبرى في لبنان . وكان الهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين، لانطلاقة جديدة في التعاون بين الضمان وهذه المستشفيات الرائدة في المجال الصحي لا سيما في ضوء التعريفات الجديدة التي أقرها الضمان الاجتماعي ، إن كان في موضوع الأعمال الجراحية المقطوعة أو كافة الاعمال الاستشفائية غير المقطوعة التي أقرها مجلس ادارة الضمان الأسبوع الماضي.
Advertisement

واعتبر  الوزير حيدر" ان هذا يشكل خطوة يؤمل منها التخفيف من الأعباء عن كاهل المرضى المضمونين".
مواضيع ذات صلة
وزير الاتصالات شارل الحاج: سنكون جديّين وشفافّين في العمل في الوزارة والورشة ستكون كبيرة
lebanon 24
12/03/2025 21:44:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الجزائري من دمشق: نولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا
lebanon 24
12/03/2025 21:44:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إجتماع عمل موسع للهيئات الإقتصادية مع وزير الإقتصاد
lebanon 24
12/03/2025 21:44:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل أمين الجميّل واجتمع مع وزير الماليّة ومنصوري
lebanon 24
12/03/2025 21:44:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:34 | 2025-03-12
15:26 | 2025-03-12
15:20 | 2025-03-12
15:16 | 2025-03-12
15:06 | 2025-03-12
14:49 | 2025-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24