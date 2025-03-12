وزير العمل اجتمع مع كركي وممثلي المستشفيات الجامعية الكبرى

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ترأس وزير الدكتور محمد حيدر في مكتبه في الوزارة، اجتماعا ضم : للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد ، وممثلين عن المستشفيات الجامعية الكبرى في . وكان الهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين، لانطلاقة جديدة في التعاون بين الضمان وهذه المستشفيات الرائدة في المجال الصحي لا سيما في ضوء التعريفات الجديدة التي أقرها الضمان الاجتماعي ، إن كان في موضوع الأعمال الجراحية المقطوعة أو كافة الاعمال الاستشفائية غير المقطوعة التي أقرها مجلس ادارة الضمان الأسبوع الماضي.واعتبر الوزير حيدر" ان هذا يشكل خطوة يؤمل منها التخفيف من الأعباء عن كاهل المرضى المضمونين".