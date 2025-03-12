المنظمة الدولية للإعلان – فرع لبنان كرّمت 15 شخصية

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احتفلت الدولية للإعلان- فرع (IAA) بالنسخة الثانية "IAA Hall of Fame" في كازينو - قاعة السفراء، بحضور وزيري الإعلام بول مرقص والصناعة جو عيسى الخوري ونواب ورسميين وأكثر من 400 شخص من العاملين في مجال الإعلان والإعلام في لبنان، حيث كرّمت 15 شخصية اعلانية رائدة.والمكرّمون الـ15 هم: بروناس، أليكس سليم، إلياس الرحباني، إيلي جبر، إيلي قاعي، فادي سلامة، فارس حمد، جان بيار سيكياس، جوزيف غصوب، نبيل قازان، سعادة، رجا طراد، رمزي رعد، ريمون حنا وروي حداد.وتميزت الأمسية بثلاثة عروض استثنائية، ما أضفى عليها طابعاً احتفالياً.ووجه رئيس الدولية للإعلان – فرع ناجي بولس رسالة إلى المكرّمين، قائلا: "رحلتكُم إلهام للأجيال الحالية والمستقبلية. الليلة، لا نحتفل بإنجازاتكم الفردية فحسب، بل أيضًا بالتأثير العميق الذي أحدثتموه في مجال الإعلان وكيف رفعتم مكانة على الساحة العالمية. هذا التقدير ليس مجرد شرف بل هو وعد بالاستمرار في دعم التميز. إنّه وعد بمواصلة تسليط الضوء على أولئك الذين يكسرون الحواجز ويشكّلون بتصاميمهم وإبداعهم صناعة الإعلان بأكملها".