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لبنان

المنظمة الدولية للإعلان – فرع لبنان كرّمت 15 شخصية

Lebanon 24
12-03-2025 | 08:30
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احتفلت المنظمة الدولية للإعلان- فرع لبنان (IAA) بالنسخة الثانية "IAA Hall of Fame" في كازينو لبنان - قاعة السفراء، بحضور وزيري الإعلام بول مرقص والصناعة جو عيسى الخوري ونواب ورسميين وأكثر من 400 شخص من العاملين في مجال الإعلان والإعلام في لبنان، حيث كرّمت 15 شخصية اعلانية رائدة.
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والمكرّمون الـ15 هم: آلان بروناس، أليكس سليم، إلياس الرحباني، إيلي جبر، إيلي قاعي، فادي سلامة، فارس أبو حمد، جان بيار سيكياس، جوزيف غصوب، نبيل قازان، رفيق سعادة، رجا طراد، رمزي رعد، ريمون حنا وروي حداد.

وتميزت الأمسية بثلاثة عروض استثنائية، ما أضفى عليها طابعاً احتفالياً.

ووجه رئيس المنظمة الدولية للإعلان – فرع لبنان ناجي بولس رسالة إلى المكرّمين، قائلا: "رحلتكُم مصدر إلهام للأجيال الحالية والمستقبلية. الليلة، لا نحتفل بإنجازاتكم الفردية فحسب، بل أيضًا بالتأثير العميق الذي أحدثتموه في مجال الإعلان وكيف رفعتم مكانة لبنان على الساحة العالمية. هذا التقدير ليس مجرد شرف بل هو وعد بالاستمرار في دعم التميز. إنّه وعد بمواصلة تسليط الضوء على أولئك الذين يكسرون الحواجز ويشكّلون بتصاميمهم وإبداعهم صناعة الإعلان بأكملها". 
 
 
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